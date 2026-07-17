Εκτός των πέντε νεκρών καταγράφηκαν και 28 περιστατικά ασθενών που εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση της νοθευμένης τεκίλας.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μεξικό μετά τον εντοπισμό νοθευμένων φιαλών τεκίλας Gran Centenario, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τη δηλητηρίαση δεκάδων ακόμη καταναλωτών.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή για την Προστασία από Υγειονομικούς Κινδύνους (Cofepris) εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση για την «παραποίηση και νοθεία» φιαλών της Gran Centenario Añejo reposado tequila, καλώντας τους πολίτες να μην καταναλώνουν συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από περιστατικό σε πάρτι γενεθλίων στη Σαλαμάνκα, στην πολιτεία Γκουαναχουάτο, όπου πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 28 άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση της νοθευμένης τεκίλας. Οι αρχές ερευνούν παράλληλα και τον θάνατο ενός άνδρα στην πόλη Ιραπουάτο, ο οποίος εκτιμάται ότι είχε επίσης καταναλώσει το ίδιο νοθευμένο ποτό σύμφωνα με το mexiconewsdaily.com.

Η προειδοποίηση αφορά αποκλειστικά φιάλες Gran Centenario Añejo reposado tequila των 950 ml, με αριθμό παρτίδας L 061 24. Οι συγκεκριμένες φιάλες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παραποίησης, όπως απουσία ανάγλυφης εκτύπωσης στην μπροστινή ετικέτα αλλά και χαλαρό καπάκι που δεν εφαρμόζει σωστά.

Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι το προϊόν διακινήθηκε μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Όπως σημειώνεται, δεν είναι γνωστές οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το προϊόν παρασκευάστηκε, εμφιαλώθηκε, αποθηκεύτηκε και διανεμήθηκε.

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Η εταιρεία Casa Cuervo, ιδιοκτήτρια της μάρκας Gran Centenario, εντόπισε «παρατυπίες στο προϊόν» και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην έκδοση της προειδοποίησης. Η Cofepris καλεί τους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά τις φιάλες αλκοολούχων ποτών πριν από την αγορά τους, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από διαδικτυακές αγορές ή μη επίσημα σημεία πώλησης.

Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν την ποιότητα της ετικέτας και την απουσία ορθογραφικών λαθών, τα φορολογικά σήματα και τον κωδικό QR, τις σφραγίδες ασφαλείας, οι οποίες δεν πρέπει να είναι αλλοιωμένες, το καπάκι της φιάλης, που δεν πρέπει να μετακινείται εύκολα ή να παρουσιάζει διαρροές.

Οι αρχές ζητούν από όσους έχουν πληροφορίες για πιθανή διακίνηση της συγκεκριμένης νοθευμένης τεκίλας να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες.