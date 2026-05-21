Τι και αν η Νορβηγία έχει ένα από τα πιο αυστηρά νομοθετικά πλαίσια σχετικά με την πώληση αλκοόλ, η επιρροή του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι τέτοια η οποία μπορεί να οδηγήσει την κυβέρνηση να κάνει εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με μέτρο που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, οι Νορβηγοί θα μπορούν να απολαμβάνουν το αλκοόλ και αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ. Η πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους απαγορεύεται βάσει νόμου μετά τις 3:00 τα ξημερώματα στη σκανδιναβική χώρα.

Ωστόσο, με αυτή την προσωρινή εξαίρεση, που ψηφίστηκε από τη Βουλή την Πέμπτη 21/05, οι δήμοι θα μπορούν, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, να άρουν αυτήν την απαγόρευση σε χώρους που μεταδίδουν αγώνες του Μουντιάλ, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ώρας.

Η εξαίρεση ισχύει για την πώληση μπύρας και κρασιού, αλλά όχι για άλλα αλκοολούχα ποτά. Η αστυνομία του Όσλο είχε προειδοποιήσει κατά αυτής της απελευθέρωσης, υποστηρίζοντας ότι αυτή η περίοδος είναι ήδη εξαιρετικά φορτωμένη για την αστυνομία.

Για τη Νορβηγία, το φετινό Μουντιάλ σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή της σκανδιναβικής χώρας σε μεγάλο τουρνουά μετά το 1998. Οι Σκανδιναβοί κληρώθηκαν στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσουν τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και το Ιράκ. Λόγω της διαφοράς ώρας, η αναμέτρηση της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη στις 22 Ιουνίου θα διεξαχθεί στη μέση της νύκτας (ώρα Νορβηγίας).