«Θα το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν;» το ερώτημα για το Ιράν, σύμφωνα με τον Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί οι ΗΠΑ χρειαστεί να πλήξουν ακόμα πιο σκληρά το Ιράν, μιλώντας στην τελετή αποφοίτησης της ακαδημίας της Ακτοφυλακής.

«Τους έχουμε χτυπήσει σκληρά, μπορεί να χρειαστεί να τους χτυπήσουμε ακόμα πιο σκληρά, ίσως και όχι. Αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα και να ανατινάξουν όλη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε ξανά πως η Τεχεράνη θέλει πάρα πολύ να κάνει συμφωνία.

Επανέλαβε πως οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και πρόσθεσε: «Το μόνο ερώτημα είναι αν θα πάμε να το τελειώσουμε, ή θα υπογράψουν ένα έγγραφο. Θα το δούμε».

{https://x.com/clashreport/status/2057134614645260622}