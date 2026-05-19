Κανένα συμπέρασμα από την έντονη οσμή αερίου που «πλημμύρισε» την ατμόσφαιρα της Αττικής.

Ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης οι έρευνες για την έντονη οσμή αερίου στην Αττική και δεν υπήρξε κανένα συμπέρασμα για την πηγή του προβλήματος. Η σημερινή μέρα και η άγνωστη αιτία θυμίζει X-Files με τις αρμόδιες αρχές να σηκώνουν τα χέρια ψηλά.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής αν και ολοκληρώθηκαν, δεν εντόπισαν κάτι ανησυχητικό, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση σήμερα το μεσημέρι, του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

Επίσης, το κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έκανε σε παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου δεν εντόπισε κάποιο σχετικό περιστατικό. Για το συμβάν ενημερώθηκαν εξ αρχής η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. «Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής», κατέληγε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Από που προήλθε η οσμή αερίου

Τη δική του διάσταση στο θέμα έδωσε και ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος τουλάχιστον δείχνει το σημείο από το οποίο προήλθε η οσμή αερίου.

Όπως σημειώνει «η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές #HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία.

Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν.

Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα».

Σημειώνεται ότι ανάλογο περιστατικό είχαμε και το 2023 χωρίς επίσης να τεκμηριωθεί σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.