Μπερδεμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι για το πού το πάει ο Τραμπ με το Ιράν, σύμφωνα με το Axios.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αποφάσισε να μη γίνει νέα επίθεση στο Ιράν ξάφνιασε πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, που παραδέχονται όχι είναι μπερδεμένοι ως προς την κατεύθυνση στην οποία κινείται ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη χθεσινή ανακοίνωσή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε προγραμματιστεί να γίνει επίθεση στο Ιράν σήμερα, Τρίτη, ωστόσο το ανέβαλε, επειδή γίνονται «σοβαρές» διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Axios πως η τελευταία αντιπρόταση της Τεχεράνης δεν έδειχνε σημαντική πρόοδο. Οι διαμεσολαβητές προσπαθούν να κάνουν τους Ιρανούς να παρουσιάσουν μια πιο ευέλικτη θέση που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τα πυρηνικά, ανέφερε άλλη πηγή του Μέσου.

Επιπλέον, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν είχε πάρει πραγματικά απόφαση για ένα πλήγμα στο Ιράν, προτού ανακοινώσει ότι το ανέβαλε. Σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν μία ώρα μακριά από το να δώσει εντολή για επίθεση. «Θα έλεγα ότι ήμουν μία ώρα από το να πάρω την απόφαση να γίνει σήμερα» το πλήγμα, είπε. Δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει πως ίσως οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξαπολύσουν «άλλο ένα μεγάλο χτύπημα» στο Ιράν. «Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, θα μάθετε σύντομα», συμπλήρωσε.

Όταν τον ρώτησαν μέχρι πότε θα περιμένει, απάντησε: «Λέω 2-3 ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή. Ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μια περιορισμένη χρονική περίοδο, επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Η σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Αρκετές ώρες αφού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ανέστειλε την επίθεση, ο Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας, η οποία περιελάμβανε ενημέρωση για τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, οι υπουργοί Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Εθνικής Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράντκλιφ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, στην κατάσταση των διπλωματικών προσπαθειών και σε διάφορα στρατιωτικά σχέδια για επιθέσεις στο Ιράν.

Παρότι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένα απειλές για στρατιωτική δράση, χωρίς να προχωρήσει στην υλοποίησή τους, το γεγονός ότι ενημερώθηκε για τα στρατιωτικά σχέδια τη Δευτέρα δείχνει ότι σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη του πολέμου, επισημαίνει το Axios.

Κάποιοι αξιωματούχοι περίμεναν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποφάσιζε για επιθέσεις στη συνάντηση με την ομάδα εθνικής ασφάλειας, η οποία αναμενόταν να γίνει την Τρίτη και όχι το βράδυ της Δευτέρας. Η απόφαση να μην κάνει επίθεση εν μέρει οφείλεται στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι ηγέτες αρκετών χωρών του Κόλπου για αντίποινα του Ιράν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι ηγέτες κάλεσαν τον Τραμπ να δώσει άλλη μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές.