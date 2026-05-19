Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν «μία ώρα» από μια νέα επίθεση στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο τελεσίγραφο στο Ιράν, προκειμένου να συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου, αν και δεν έδωσε συγκεκριμένη διορία, λέγοντας ότι ίσως να περιμένει μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του για την κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, είπε πως έφτασε «μία ώρα» από το να πάρει την απόφαση να ξαναρχίσουν οι επιθέσεις στο Ιράν, αλλά αποφάσισε να δώσει χρόνο, επειδή οι διαπραγματευτές του είπαν ότι υπήρχε πρόοδος στις συνομιλίες.

«Ήξεραν ότι ετοιμαζόμουν για επίθεση. Δεν τους το είπα. Ποτέ δεν λέω σε κανέναν το πότε. Αλλά ήξεραν ότι ήμασταν πολύ κοντά. Θα έλεγα ότι ήμουν μία ώρα από το να πάρω την απόφαση να γίνει σήμερα. Και πιθανότατα δεν θα μιλούσαμε για μια όμορφη αίθουσα χορού σήμερα. Θα μιλούσαμε για αυτό», δήλωσε.

«Είχα πάρει την απόφαση και τηλεφώνησαν. Είχαν μάθει ότι πήρα την απόφαση. Είπαν “μπορείτε να μας δώσετε μερικές ημέρες ακόμα, γιατί πιστεύουμε ότι λογικεύονται;”», εξήγησε ο Τραμπ.

Όταν τον ρώτησαν μέχρι πότε θα περιμένει, απάντησε: «Λέω 2-3 ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή. Ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μια περιορισμένη χρονική περίοδο, επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Σε άλλο σημείο δήλωσε ότι χθες οι αμερικανικές δυνάμεις ήταν έτοιμες να «χτυπήσουν» και πως αυτό «θα γινόταν τώρα».

Για το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις για τον πόλεμο, σχολίασε: «Όλοι μου λένε ότι δεν είναι δημοφιλής, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ (…) Όταν το εξηγούμε στον κόσμο… δεν έχω χρόνο να τους το εξηγήσω γιατί είμαι απασχολημένος με το να γίνει (…) Είτε είναι δημοφιλής, είτε όχι, πρέπει να το κάνω γιατί δεν θα επιτρέψω να ανατιναχθεί ο κόσμος».

