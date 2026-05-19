Η Fourlis κατέγραψε ισχυρή άνοδο πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο η αυξημένη επιβάρυνση από το πρόγραμμα μετασχηματισμού και τις επενδύσεις ανάπτυξης οδήγησε τον όμιλο σε ζημιογόνο αποτέλεσμα, παρά τη θετική εμπορική δυναμική στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Fourlis Συμμετοχών, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 133,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες από την ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση, την επέκταση του δικτύου καταστημάτων και την ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνή brands.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 11,1%, φτάνοντας τα 61,3 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 46%, έναντι 46,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αντανακλώντας το διαφοροποιημένο μείγμα πωλήσεων και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Παρά τη βελτίωση των εσόδων, η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε από την επιτάχυνση της περιφερειακής αναδιάρθρωσης αποθεμάτων, τα κόστη μετάβασης και μετασχηματισμού, τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και τις προκλήσεις που καταγράφονται στην αγορά της Ρουμανίας. Ως αποτέλεσμα, ο όμιλος εμφάνισε ζημιές ύψους 5,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο καθαρών κερδών που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας, έναντι κερδών 2,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι το 2026 αποτελεί μεταβατική χρονιά για τον όμιλο, καθώς απορροφώνται σημαντικά κόστη που σχετίζονται με πρωτοβουλίες ανάπτυξης, τον μετασχηματισμό των λειτουργιών λιανικής, την αναβάθμιση υποδομών και την περαιτέρω ανάπτυξη της Foot Locker. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις κεντρικοποίησης λειτουργιών, αναδιοργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και ανάπτυξης κοινών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας από το 2027 και μετά.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν την επέκταση του δικτύου, 0,9 εκατ. ευρώ επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και 2,2 εκατ. ευρώ επενδύσεις που συνδέονται με το κέντρο διανομής της InterIkea.

Παράλληλα, η εταιρεία προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026.

Θετικά παραμένουν και τα πρώτα στοιχεία για τη φετινή πορεία του ομίλου, καθώς από τις αρχές του έτους έως και τις 16 Μαΐου οι πωλήσεις καταγράφουν αύξηση περίπου 8%, με τον κλάδο οικιακού εξοπλισμού και επίπλων να ενισχύεται κατά περίπου 4% και τον κλάδο αθλητικών ειδών κατά περίπου 14%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη εμπορική δυναμική της Fourlis.