Μια διαφορετική πολιτική και κοινωνική συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Unmute Now Athens», όπου νέοι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν προβληματισμούς και εμπειρίες γύρω από τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρακολούθησε τις τοποθετήσεις και συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους.

Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν κυρίως θέματα που απασχολούν έντονα τη νέα γενιά, όπως η δυσκολία εύρεσης κατοικίας, η αβεβαιότητα στην εργασία, οι χαμηλές αποδοχές, η ανασφάλεια για το μέλλον, αλλά και η συνεχής φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναδείχθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την ψυχική πίεση των νέων ανθρώπων και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η εκδήλωση είχε διαδραστικό χαρακτήρα, με τους συμμετέχοντες να παίρνουν τον λόγο και να περιγράφουν προσωπικές εμπειρίες από την επαγγελματική και κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν. Πολλοί μίλησαν για το υψηλό κόστος ζωής, και την έλλειψη σταθερών προοπτικών, επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος της νεολαίας αισθάνεται αποκλεισμένο από βασικές ευκαιρίες.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης



1. Ζωγλοπίτης Φώτης

Aπόφοιτος του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της σχολής Τοπογράφων Μηχανικών. Έχει εργαστεί σε έργα που αφορούν το κτηματολόγιο, τις οπτικές ίνες. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών έργων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2. Γραικού Βενετία

Έχει σπουδάσει νοσηλευτική σε δημόσιο ΙΕΚ και εργάζεται σαν νοσηλεύτρια στον ιδιωτικό τομέα. Ασχολείται με τον εθελοντισμό και έχει πολυετή δραστηριότητα σε ιατρεία αλληλεγγύης μέσα από την «Αλληλεγγύη Για Όλους»

3. Λαμιδάι Ελτoν

Απόφοιτος της σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει μεταπτυχιακό πάνω στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων. Επαγγελματικά ασχολείται με τα φορολογικά πιστοποιητικά πολυεθνικών εταιρειών.

4. Ηλιάδης Πάνος

Απόφοιτος Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει μεταπτυχιακό από το τμήμα επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργάζεται στον χώρο της διαφήμισης και των media, συνεργαζόμενος τόσο με Μέσα και πελάτες του εξωτερικού όσο και με την Ελληνική αγορά.

5. Μελισσόπουλος Δημήτρης

Φοιτητής νομικής ΕΚΠΑ και απόφοιτος από το ιστορικό της Φιλοσοφικής του ίδιου πανεπιστημίου. Παράλληλα διδάσκει εδώ 3μιση χρόνια στο κοινωνικό φροντιστήριο του Ταύρου, ενώ έχει διδάξει και στο αλληλέγγυο φροντιστήριο Μεσοποταμίας Μοσχάτου.

6. Μητράκου Γιώτα

Δικηγόρος και έχει μεταπτυχιακό στον τομέα του αστικού δικαίου. Είναι υποψήφια διδάκτορας, επίσης στο αστικό δίκαιο και έχει παρακολουθήσει μαθήματα στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης. Είναι συνιδρύτρια του The Law Project και διοργανώνει δράσεις που φέρνουν πιο κοντά τους νέους νομικούς στον τομέα της έρευνας.

7. Βρεττός Χρήστος

Συμμετέχει στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών καθώς και στην Electra Energy, μία οργάνωση που προωθεί την συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή καθαρής ενέργειας στοχεύοντας ιδιαίτερα στη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

8. Τόδρη Αννα

Φοιτήτρια στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ενασχόλησή της με τα κοινά ξεκίνησε από τα μαθητικά της χρόνια, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με εγχειρήματα όπως το Εύ Πολιτεύεσθαι, ένα project φτιαγμένο από φοιτητές, και έχοντας κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, στοχεύει στην προαγωγή της δημοκρατίας.

9. Μπινίσκος Παναγιώτης

Απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αυτή την περίοδο εργάζεται ως administrative assistant σε κατασκευαστική εταιρεία.

10. Μπαλατσούκας Γιώργος

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1996, είναι απόφοιτος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2023. Έχει και μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Έχει αναπτύξει συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά του χρόνια έχοντας διατελέσει Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής ΑΠΘ.



11. Μοτζάκης Δημήτρης

Τελειόφοιτος της σχολής Πληροφορικής στην ΑΣΟΕΕ. Έχει επαγγελματική εμπειρία σε έξυπνες ψηφιακές λύσεις και αυτοματισμούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά στο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας.



12. Παπαθανασοπούλου Κυριακή

Δρ. Ιστορίας σε Πάντειο και Πανεπιστήμιο Πατρών.Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα άπτονται της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, των προσφυγικών μετακινήσεων, της ιστορίας των πόλεων, της μνήμης και των ταυτοτήτων. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα με πανεπιστημιακά ιδρύματα και στον Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιω. Ρέντη ως ειδική σύμβουλος για την ανάδειξη της τοπικής και δημόσιας ιστορίας.

13. Σαρινάκης Κωνσταντίνος

Σπουδάζει στο τρίτο έτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ ενώ παράλληλα εργάζεται από τα 17 του χρόνια σεζόν στην Κρήτη.

14. Χαμίντι Σιντορέλα

Υποψήφια Δρ. στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα είναι ζητήματα φύλου, ιθαγένειας και η μετανάστευση

15. Σκούρας Νικήτας

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και είναι ασκούμενος δικηγόρος Αθηνών. Έχει δραστηριοποιηθεί στην Ξάνθη μέσα από Xanthi Citylab, μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία με σκοπό την ενεργοποίηση των νέων.

16. Πέκας Απόστολος

Κατάγεται από τη Λάρισα όπου και έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης του δημάρχου της πόλης κατά την περίοδο 2019-2022.

