Ο Δημήτρης Νατσιός, προφανώς λόγω των δημοσκοπήσεων των τελευταίων εβδομάδων, αφήνει ανοιχτό το σενάριο συνεργασίας με τη Μαρία Καρυστιανού.

Ούτε τέσσερις μήνες δεν πέρασαν από τη μέρα που ο Δημήτρης Νατσιός έλεγε στον ραδιοφωνικό σταθμό των «Παραπολιτικών» ότι δεν πρόκειται το κόμμα του, η Νίκη, να συνεργαστεί με τη Μαρία Καρυστιανού και πως θα την κρίνει ως «πολιτική αντίπαλο».

Φαίνεται, όμως, πως η δημοσκοπική εικόνα των τελευταίων εβδομάδων τον υποχρέωσε σε αλλαγή «ρότας». Διότι πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθούν οι σημερινές του δηλώσεις, στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό μάλιστα, με τις οποίες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών;

«Πρέπει να υπάρχουν θέματα σύγκλισης. Η ΝΙΚΗ δεν έχει μετακινηθεί ούτε κατά κεραία από τις θέσεις της, δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι θέσεις του νέου κόμματος», είπε αρχικά, ενώ σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα το εξετάσει ως ενδεχόμενο σε περίπτωση που υπάρξουν συγκλίσεις, απάντησε: «Το μέλλον άδηλο. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν κι από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε».

Μ. Καλ.