Για μια «αξιόλογη και σοβαρή κυρία» έκανε λόγο ο Δημήτρης Νατσιός, δηλώνοντας πως θα δεχόταν «μετά χαράς» τη Μαρία Καρυστιανού στην Νίκη.

Ο Δημήτρης Νατσιός διευκρίνισε πως θα δεχόταν «μετά χαράς» την Μαρία Καρυστιανού στη κόμμα του, υποστηρίζοντας πως «ταυτίζονται οι απόψεις της με τη Νίκη».

Όπως διευκρίνισε, στο υποθετικό αυτό ερώτημα δεν θα απαντούσε αρνητικά, ωστόσο το κόμμα του δεν είχε κάνει καμία πρόταση ή βολιδοσκόπηση επί του θέματος, πριν η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώσει δικό της κόμμα.

«Δεν το σκεφτήκαμε γιατί ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα κάνει τον αγώνα της για να αποκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών. Από σεβασμό δεν πλησιάσαμε».

Παρότι απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, ο Δ. Νατσιός δεν απέκλεισε το σενάριο.

«Όταν θα εξαγγείλει όλες τις θέσεις για πολλά θέματα σοβαρά και κρίσιμα και δούμε από ποια πρόσωπα πλαισιώνονται, θα τοποθετηθούμε. Είναι πολλά τα θέματα, δεν μπορείς να πεις εκ προοιμίου να συνεργαστείς. Δεν μπορώ να πω τη λέξη συνεργασία αν δεν έχουμε την πλήρη εικόνα», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Νίκης υπογράμμισε ακόμη ότι το κόμμα του έχει αποδείξει τη στάση του στη Βουλή τα τελευταία χρόνια. «Εμείς έχουμε κατορθώσει εδώ και 2,5-3 χρόνια στη Βουλή να αποδείξουμε τη σοβαρότητα και την ακεραιότητά μας. Την κυρία Καρυστιανού την τιμώ και έχω καταγγείλει ότι δεν μπορείς τη Δευτέρα να την εγκωμιάζεις και την Τρίτη να την πετάς στο εξώτερο», ανέφερε.

