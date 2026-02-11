Είναι η μόνη πολιτικός που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους συγγενείς των θυμάτων.

Είναι γνωστό ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει «διαρρήξει» τις σχέσεις της με τον Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, οι οποίοι αντιτέθηκαν στην ανακοίνωση για την ίδρυση κόμματος από την πρώην πρόεδρο.

Μιλώντας στο Mega News, ο Γιάννης Ραγκούσης άφησε σαφείς αιχμές εναντίον της κας Καρυστιανού, βάζοντας μια ακόμα διάσταση στη στάση της ως πολιτική αρχηγός. Ότι είναι η μοναδική πολιτικός –τουλάχιστον από όσους στήριξαν το κίνημα των Τεμπών- η οποία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους συγγενείς.

«Η κυρία Καρυστιανού, στην πραγματικότητα, από την ώρα που αποφάσισε να ιδρύσει το δικό της κόμμα, έχει ήδη παράξει ένα πρώτο έργο ως “Καρυστιανού πολιτικός”. Αυτό το έργο είναι η διάσπαση της ενότητας που γνώρισε ο ελληνικός λαός, που είναι η ενότητα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Και βρέθηκε αυτή τη στιγμή η κυρία Καρυστιανού να είναι σε αντιπαράθεση με τους άλλους συγγενείς. Η κυρία Καρυστιανού είναι η μόνη ελληνίδα πολιτικός, αυτή τη στιγμή, που είναι σε αντιπαράθεση – τουλάχιστον απ’ αυτούς που ήταν όλοι μαζί στο κίνημα – με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc17fekkl9d?integrationId=40599y14juihe6ly}