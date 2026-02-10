Η Καρυστιανού επικαλέστηκε ξανά την ιδιότητα της παιδιάτρου για τη θέση της.

Νέα τοποθέτηση για της αμβλώσεις έκανε η Μαρία Καρυστιανού, επικαλούμενη στοιχεία δίχως να αναφέρει την πηγή τους, προκειμένου να συνδέσει το θέμα με την ακρίβεια.

Σύμφωνα με την ίδια- που επικαλέστηκε ξανά την ιδιότητα της παιδιάτρου για τη θέση της- η «Νο1 αιτία» για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια, ενώ σημείωσε ότι δεν έφερε η ίδια το θέμα στην επικαιρότητα, αλλά της «έγινε μια ερώτηση, με άλλη σκοπιμότητα».

«Ως παιδίατρος, έχω άλλα δεδομένα στο μυαλό μου, ότι έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και έχουμε γύρω στις 250.000 αμβλώσεις το χρόνο», υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο Banking News TV.

«Επίσης, γνωρίζω επίσης ότι η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια. Είναι η ακρίβεια και θεωρώ ότι μια κοινωνία φροντιστική θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να έχεις από την άλλη ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά», συνέχισε.

«Πού είναι το κράτος; Επειδή δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν δομές, λύσεις για αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει η κοινωνία να το συζητήσει και να απαιτήσει να γίνουν πράγματα», πρόσθεσε και δήλωσε ότι στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση κόμματός της υπάρχουν «πάρα πολλά μέτρα» για την ακρίβεια, «που είναι και ο κύριος λόγος» για το δημογραφικό πρόβλημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε διευκρινιστική ερώτηση της δημοσιογράφου, αν πιστεύει πως ο κύριος λόγος που γίνονται οι αμβλώσεις είναι πως οι γονείς δεν μπορούν να «στηρίξουν» οικονομικά ένα παιδί, απάντησε: «Ακριβώς. Η ακρίβεια είναι ανασταλτικός λόγος για να παντρευτούν κάποιοι άνθρωποι, όχι για να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια για ένα, δύο ή τρία παιδιά. Έχουμε σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ, με πολύ μεγάλη ευθύνη».