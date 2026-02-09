«Πονοκέφαλο» στους καταναλωτές έχουν προκαλέσει οι ανατιμήσεις στα θαλασσινά προϊόντα ενόψει της Σαρακοστής.

Η Καθαρά Δευτέρα πλησιάζει, με χιλιάδες καταναλωτές να έχουν ξεχυθεί στην αγορά προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Οι ανατιμήσεις στα θαλασσινά προϊόντα «ματώνουν» τα πορτοφόλια των καταναλωτών, με την πλειοψηφία να περιορίζει σημαντικά τις αγορές της συγκριτικά με το 2025.

Οι ανατιμήσεις κυμαίνονται ως εξής: