Η Καθαρά Δευτέρα πλησιάζει, με χιλιάδες καταναλωτές να έχουν ξεχυθεί στην αγορά προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι.
Οι ανατιμήσεις στα θαλασσινά προϊόντα «ματώνουν» τα πορτοφόλια των καταναλωτών, με την πλειοψηφία να περιορίζει σημαντικά τις αγορές της συγκριτικά με το 2025.
Οι ανατιμήσεις κυμαίνονται ως εξής:
- Καλαμάρι από 17 ευρώ σε 22 ευρώ
- Χταπόδι από 18 ευρώ σε 24 ευρώ
- Γαρίδες από 12 ευρώ σε 14 ευρώ
- Θράψαλο από 6ευρώ σε 7.80 ευρώ
- Λαγάνα από 2.80 ευρώ σε 3.80 ευρώ
- Χαλβάς από 9 ευρώ σε 12 ευρώ
- Ελιές από 7.40 ευρώ σε 8 ευρώ
- Ταραμάς από 19ευρώ σε 21.50 ευρώ