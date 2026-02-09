Ποια είναι η βασική συμβουλή για όποιον θέλει να μακρύνει τα μαλλιά του.

Το κούρεμα βοηθά τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα; «Αυτό δεν είναι αλήθεια», απαντά ξεκάθαρα ο Ντέσμοντ Τόμπιν, καθηγητής Δερματολογίας στο University College Dublin.

Οι τρίχες αναπτύσσονται από θύλακες- μικροσκοπικές δομές στο τριχωτό της κεφαλής, που βρίσκονται 2-4 χιλιοστά κάτω από το δέρμα. Μέσα στον κάθε θύλακα η ίνα της τρίχας σχηματίζεται πολύ προτού γίνει ορατή στην επιφάνεια. Μέχρι να αναδυθεί, η τρίχα που κόβουμε είναι νεκρός, σκληρυμένος ιστός, εξηγεί, μιλώντας στον Guardian.

«Το να κόβουμε αυτό που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια δεν έχει καμία επίδραση στο τι συμβαίνει στον θύλακα από κάτω», συμπληρώνει ο Τόμπιν.

Η τρίχα μακραίνει περίπου 1 εκατοστό τον μήνα, κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης που κρατά αρκετά χρόνια, προτού πέσει και ο κύκλος ξεκινήσει ξανά. Αυτός ο ρυθμός καθορίζεται από γενετικούς παράγοντες και δεν μπορεί να επισπευστεί με το ψαλίδι.

Αυτό που αλλάζει είναι το πόσο φαίνεται να μακραίνουν τα μαλλιά. Η θερμότητα και οι επιθετικές χημικές θεραπείες μπορούν να καταστρέψουν το εξωτερικό στέλεχος, κάνοντάς το εύθραυστο και επιρρεπές στην ψαλίδα. Όταν η τρίχα σπάει πιο γρήγορα από ότι μεγαλώνει, δεν φαίνεται να μακραίνει ποτέ.

Αν κάποιος προσπαθεί να μακρύνει τα μαλλιά του, η προτεραιότητα δεν είναι το συχνό κούρεμα, αλλά η ελαχιστοποίηση της φθοράς. «Η συμβουλή θα ήταν να διατηρείται την τρίχα σε μια “παρθένα” κατάσταση, με τη λιγότερη έκθεση σε θερμότητα και επιθετικά χημικά», καταλήγει ο καθηγητής.