Αντιδράσεις προκάλεσε η επίθεση που δέχθηκε εκπαιδευτικός σε σχολείο των Χανίων.

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων, με έναν εκπαιδευτικό να δέχεται επίθεση με μπουνιές και κλωτσιές στην προσπάθεια του να απομακρύνει έναν εξωσχολικό από τη σχολική μονάδα.

Το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, ένας εκπαιδευτικός προσπάθησε να απωθήσει έναν άγνωστο άνδρα από τον χώρο του σχολείου. Ο φερόμενος ως δράστης τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και, ενώ ο εκπαιδευτικός βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος, τον κλώτσησε σε διάφορα σημεία του σώματος. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, από την επίθεση ο εκπαιδευτικός χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το συμβάν κατήγγειλε η τοπική ΕΛΜΕ, η οποία σε ανακοίνωση της έγραψε:

«Tην Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, συνάδελφος προχώρησε –όπως όφειλε– σε παρέμβαση για να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από τους χώρους του σχολείου, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και παιδαγωγική υπευθυνότητα. Τότε δέχθηκε από τον μαθητή επίθεση, αρχικά με γρονθοχτυπήματα στο πρόσωπο και στην συνέχεια αφού είχε πέσει κάτω, με κλωτσιές σε πολλά σημεία του σώματός του. Ο συνάδελφος πήγε στο νοσοκομείο.

Το φαινόμενο της σχολικής βίας, δεν είναι καινούργιο στην μαθητική κοινότητα των Χανίων, καθώς σοβαρά επεισόδια σημειώνονται σε πολλά σχολεία του νομού.

Η ΕΛΜΕ Χανίων με ανακοινώσεις της, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η χειροτέρευση των όρων του “κοινωνικού συμβολαίου” (πχ γονείς που δουλεύουν 2 η 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα ή 12,13 ώρες εργασίας ) είναι η αιτία του προβλήματος. Τονίζεται επίσης η απουσία παρεμβάσεων και οι σοβαρές ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα βοηθούσε στην πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Η ΕΛΜΕ Χανίων εκφράζει την αλληλεγγύη, την στήριξη και τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο του 1ου ΓΕΛ Χανίων».