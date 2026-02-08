Οι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται νέα περιστατικά, μετά από σειρά επιθέσεων σε παιδικές χαρές και δρόμους του Περιστερίου.

Τρόμο έχει προκαλέσει στους κατοίκους του Περιστερίου ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε γυναίκες και παιδιά, χρησιμοποιώντας απειλές και επικίνδυνες πράξεις.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, περίπου στις 18:00, στην παιδική χαρά της οδού Πλουτάρχου. Ο άνδρας σταμάτησε ένα μπλε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και λεκτικά επιτέθηκε σε μια γυναίκα που ήταν μαζί με το παιδί της, απειλώντας την με λόγια όπως: «Ξανακοίταξέ με και θα σε κάψω».

Λίγο αργότερα, δεύτερη γυναίκα που του έκανε παρατήρηση για το αυτοκίνητο δέχθηκε και αυτή απειλές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας έβγαλε αναπτήρα και προσπάθησε να βάλει φωτιά στα μαλλιά της, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Μισή ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά έξω από γυμνάσιο της περιοχής. Αρχικά επιτέθηκε σε μια κοπέλα και στη συνέχεια στράφηκε σε δύο παιδιά, δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα και προσπαθώντας να τα χτυπήσει με το αυτοκίνητο. Ευτυχώς, τα παιδιά πρόλαβαν να ανέβουν στο πεζοδρόμιο, αποφεύγοντας σοβαρό τραυματισμό.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι τρομοκρατημένοι, φοβούνται μήπως έρθουν ξανά αντιμέτωποι με τον ίδιο άνδρα. Μία ακόμη γυναίκα, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε πως μισή ώρα μετά το περιστατικό στην παιδική χαρά, ο άνδρας χτύπησε ξανά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9o2kur12nt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανησυχία στην περιοχή είναι μεγάλη και οι γονείς ευελπιστούν να μην καταγραφεί άλλο περιστατικό.