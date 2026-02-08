Υπενθυμίζεται ότι η Vonn συμμετείχε στους Αγώνες μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου που είχε υποστεί σε ξεχωριστό περιστατικό, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις για το κατά πόσο ήταν έτοιμη να αγωνιστεί.

Τέλος στις φήμες που συνδέουν το σοκαριστικό ατύχημα της Lindsey Vonn στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με το τραυματισμένο γόνατό της έβαλε η πρώην Ολυμπιονίκης και προπονήτρια τένις Rennae Stubbs, μιλώντας με ιδιαίτερα έντονο ύφος.

Όπως αναφέρει το gbnews, η Stubbs, η οποία συνεργάστηκε με τη Serena Williams στο US Open του 2022, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, λίγο μετά την τρομακτική πτώση της Αμερικανίδας σκιέρ κατά τη διάρκεια του τελικού της γυναικείας κατάβασης την Κυριακή.

Απαντώντας σε σχόλια που απέδιδαν την πτώση της Vonn στη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου που είχε υποστεί πρόσφατα, η Stubbs ήταν κατηγορηματική:

«ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ! Η @lindseyvonn δεν έπεσε σήμερα λόγω του γονάτου της. Έπεσε επειδή πήρε μια πολύ σφιχτή γραμμή στην πύλη και το κοντάρι της την τύλιξε, πετώντας την στο πλάι. Ήταν η σκληρή γραμμή της προς την πύλη και ο δεξιός της στύλος που τύλιξε το χέρι της. Δεν είχε καμία σχέση με το γόνατό της. Οπότε σταματήστε με τις ανοησίες».

Η πρώην πρωταθλήτρια υπογράμμισε ότι η 41χρονη σκιέρ είχε ήδη αποδείξει την αγωνιστική της ετοιμότητα, παρά τον τραυματισμό, καθώς είχε ολοκληρώσει δύο αγώνες πριν τον τελικό, τερματίζοντας ενδέκατη και τρίτη στις προπονήσεις. Όπως σημείωσε, αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν σαφή ένδειξη ότι το γόνατό της δεν ήταν η αιτία της πτώσης.

Η πτώση της βετεράνου σκιέρ καταγράφηκε ζωντανά, με τις κραυγές πόνου της να παγώνουν το κοινό και τους τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Ιατρικές ομάδες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, με τον αγώνα να διακόπτεται για περίπου 20 λεπτά, καθώς της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στην πλαγιά.

Στη συνέχεια, η Lindsey Vonn μεταφέρθηκε με ελικόπτερο εκτός πίστας, σε μια ιδιαίτερα δραματική στιγμή που έδωσε πικρό τέλος σε αυτό που πολλοί ήλπιζαν πως θα αποτελούσε μια θριαμβευτική επιστροφή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

