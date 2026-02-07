Δείτε σε βίντεο το άλμα του.

Στο «Fly Athens Indoor» ο οικοδεσπότης του αγώνα, Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να πραγματοποιήσει άλμα στα 5,90 μέτρα.

Μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο μίτινγκ που έγινε στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας, ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να πετύχει μια σπουδαία επίδοση και να ξεσηκώσει τους εκατοντάδες φίλους του στίβου που κατέκλυσαν την εγκατάσταση της Παιανίας, ανάμεσά τους πολλά παιδιά από σχολεία της περιοχής.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης μπήκε στον αγώνα στα 5,70 μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη, άφησε στη συνέχεια τα 5,80 μ. και πέρασε με τη δεύτερη τα 5,90 μέτρα. Μέχρι εκείνη την ώρα στον αγώνα παρέμενε και ο Αμερικανός Κρίστοφερ Νίλσεν, που σήμερα έμεινε στα 5,80 μέτρα. Ο Καραλής, στις προσπάθειές του στα 6,00 μ., δοκίμασε για πρώτη φορά τα νέα του κοντάρια, τα οποία είναι σε θέση να τον οδηγήσουν σε πολύ μεγάλα άλματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8zfzh5k6w9?integrationId=40599y14juihe6ly}