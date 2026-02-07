Οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Δύο επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο Γαλάτσι.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κούρτιου, όπου ένας 30χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τον τραυματίας να μεταφέρεται άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», φέροντας διαμπερές τραύμα στον γλουτό.

Λίγη ώρα αργότερα, επί της οδού Στεφανόπουλου, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Την ίδια χρονική στιγμή, ένας 25χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άγνωστα άτομα, τα οποία – σύμφωνα με πληροφορίες – πριν τον τραυματίσουν τον ρώτησαν «τι ομάδα είναι», γεγονός που παραπέμπει σε οπαδικά κίνητρα. Και εκείνος μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», ευτυχώς με ελαφρύ τραυματισμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8zluzy1f0x?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις.