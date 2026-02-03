Μεγάλη η κινητοποίηση στη Χίο. Οι τραυματίες εξακολουθούν να αποβιβάζονται στο λιμάνι.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης 3/2 ανοιχτά της Χίου, όταν υπήρξε εμπλοκή σκάφος του Λιμενικού Σώματος με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες.

Σύμφωνα με το politischios.gr, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων. Σκάφη του Λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκάφος του ΛΣ εντόπισε τη λέμβο, έδωσε σήμα να επιστρέψει και οι διακινητές οδήγησαν το ταχύπλοο προς το σκάφος του Λιμενικού με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να πέφτουν στη θάλασσα. Πληροφορίες για τουλάχιστον 5 νεκρούς δεν έχουν επιβαιωθεί.

Το περιστατικό έγινε ανοικτά της περιοχής Μερσινίδι Χίου, σύμφωνα με το alithia.gr

Από το περιστατικό υπάρχουν αγνοούμενοι, με το Λιμενικό Σώμα σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορια να έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετέχει ελικόπτερο Super Puma το οποίο χρησιμοποιεί θερμικές κάμερες προκειμένου να εντοπιστούν επιζώντες στη θάλασσα.

Έχει ξεκινήσει άμεσα έρευνα για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για πολλούς βαριά τραυματίες στο σκάφος των μεταναστών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλλάσια περιοχή ανοικτά του Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλοίο του λιμενικού σώματος. Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλοία του λιμενικού σώματος, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίκσεται και 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί. Επιπλέον από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί.

