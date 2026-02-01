Η Αττάλεια είναι παραθαλάσσιο θέρετρο στη Μεσόγειο και δέχεται τουρίστες όλο τον χρόνο.

Δύο τραγωδίες στην Τουρκία, αφήνουν πίσω τους 16 νεκρούς και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Αττάλεια.

Το πρώτο δυστύχημα έγινε στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία με ένα λεωφορείο να βγαίνει εκτός πορείας. «Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ΄όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν. Αρχικά είχαν αναφερθεί οκτώ νεκροί όμως με τον θάνατο του οδηγού ο απολογισμός ανήλθε σε 9. Επίσης, 25 άτομα τραυματίστηκαν.

Το λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό προς την Αττάλεια και ανατράπηκε το πρωί της Κυριακής (01.02) σε βρεγμένο και ολισθηρό δρόμο. Υπήρχε και ομίχλη, ενώ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το όχημα φαίνεται πως κινούνταν γρήγορα σε σημείο όπου χρειάζεται χαμηλή ταχύτητα.

{https://x.com/SensitiveStock/status/2017879708877074439}

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/HaberturkTV/status/2017966370890125357}

Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

Σε δεύτερο τροχαίο, στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν.

{https://x.com/nlf16/status/2017904237812818274}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg3qa2tcc5sp?integrationId=40599y14juihe6ly}