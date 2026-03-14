Τόνισε πως οι τωρινές αποστολές δεν έχουν καμία σχέση με τότε.

Στον φονικό σεισμό του 1992 στην Τουρκία αναφέρεται σε νέα του ανάρτηση ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Τότε οργανώθηκε μεγάλη πολυάνθρωπη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Μεταβήκαμε με δύο C-130 της πολεμικής αεροπορίας, παραμείναμε 6 μέρες σε χιονισμένη περιοχή με θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Κοιμόμασταν σε σάκους ύπνου, τρώγαμε γαλέτα και κονσέρβες. Καμμία σχέση με τις τωρινές αποστολές» έγραψε στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Νύχτα, 13-3-1992, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 6.7 στο Εrzichan (αρχαία Αρσίγγη) της Αν. Τουρκίας. Πολυάριθμες καταρρεύσεις, 500 νεκροί. Ο δρόμος για τη διπλωματία των σεισμών άνοιξε.

Οργανώσαμε μεγάλη πολυάνθρωπη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ο ΟΑΣΠ (όπου τότε υπηρετούσα), το ΕΚΑΒ, η ΕΜΑΚ και ραδιοερασιτέχνες. Μας συνόδευσαν πολλοί δημοσιογράφοι. Μεταβήκαμε με δύο C-130 της πολεμικής αεροπορίας, παραμείναμε 6 μέρες σε χιονισμένη περιοχή με θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

Κοιμόμασταν σε σάκους ύπνου, τρώγαμε γαλέτα και κονσέρβες. Καμμία σχέση με τις τωρινές αποστολές.

Στην Εικόνα οι άνδρες της ΕΜΑΚ αναζητούν επιζώντες (φωτογραφία Γεράσιμου Παπαδόπουλου)».