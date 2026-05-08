Η αντίδραση στις πληροφορίες για τουρκικό νομοσχέδιο που θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν να επιβληθούν κυρώσεις σε μέλη της τουρκικής κυβέρνησης, αν ψηφιστεί νομοσχέδιο με το οποίο η Άγκυρα θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Έπειτα από σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg, οι ευρωβουλευτές Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης υπέβαλαν γραπτή ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Κάγια Κάλλας.

Στην ερώτησή τους, επισημαίνουν ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα, το νομοσχέδιο «αναμένεται να στηρίζεται στον νομικά αβάσιμο τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ», ο οποίος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλούν την Κάγια Κάλας να απαντήσει αν είναι εν γνώσει της η πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης, όπως και σε ποιες κινήσεις θα προβεί για να αποτρέψει την κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου.

Επίσης, την καλούν να απαντήσει αν προτίθεται να προτείνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των μελών της τουρκικής κυβέρνησης που θα προτείνουν ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών- μελών της ΕΕ.

Αναλυτικά, στην ερώτησή τους, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν:

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στην τουρκική Εθνοσυνέλευση με στόχο τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να στηρίζεται στον νομικά αβάσιμο τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, ο οποίος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου, καθώς και τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Έχοντας υπόψη ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο, θα καταπατά άμεσα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο κρατών μελών, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο έντασης στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ερωτάται η ύπατη εκπρόσωπος:

Είναι εν γνώσει της η πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης και πώς την κρίνει;

Σε ποιες συγκεκριμένες κινήσεις θα προβεί ώστε να αποτρέψει την κατάθεση και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου;

Προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων προς τα μέλη της τουρκικής κυβέρνησης που θα προτείνουν ένα νομοσχέδιο που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ένωσης και είναι πλήρως αντίθετο προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο;».