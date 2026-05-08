Τον «μάστορά» τους βρήκαν δύο επίδοξοι ληστές στη Θεσσαλονίκη.

Απρόσμενη τροπή είχε η απόπειρα ληστείας δύο νεαρών στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Παρασκευής (08/05), οι οποίοι πήραν το μάθημά τους.

Σύμφωνα με το voria.gr και το βίντεο-ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δύο επίδοξοι ληστές εισέβαλαν στο κατάστημα ψιλικών στις 05:15 έχοντας καλυμένα τα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια, ο ένας από αυτούς κρατώντας μαχαίρι ζήτησε από τον καταστηματάρχη να σηκώσει τα χέρια του, με εκείνον να διατηρεί τη ψυχραιμία του.

Οι νεαροί κινούνται απειλητικά προς το μέρος του μέχρι που ο καταστηματάρχης πήρε ένα ξύλινο στυλιάρι που είχε πίσω από τον πάγκο και ξεκίνησε να τους κυνηγά. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, με την αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό τους.

