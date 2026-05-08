Ο 17χρονος συνελήφθη τη στιγμή που παραλμάβανε από θυρίδα ταχυμεταφορών το δέμα στη Χίο.

Συνελήφθη, το βράδυ της Πέμπτης στη Χίο 17χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ο 17χρονος, τη στιγμή που παρέλαβε από θυρίδα ταχυμεταφορών στην πόλη της Χίου, δέμα, που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 5 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, σε βάρος ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, τον αποστολέα του δέματος, για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ και οι γονείς του 17χρονου κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το δέμα με τα ναρκωτικά κατασχέθηκε, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.