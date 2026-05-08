Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται επίσης ένα πιστόλι με γεμιστήρα.

Στη σύλληψη ενός 45χρονου και μίας 49χρονης αλλοδαπής προχώρησαν αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μεγάλος αριθμός κοσμημάτων, τιμαλφών και χρυσές λίρες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι και προχώρησαν σε έλεγχο, κρίνοντάς το ύποπτο. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρήματα, 19 χρυσές λίρες, μισόλιρο, καθώς και πλήθος κοσμημάτων, όπως χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια και σταυροί.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία τους από αστυνομικές δυνάμεις, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται επίσης ένα πιστόλι με γεμιστήρα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.