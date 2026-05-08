Η Hyundai Motor στηρίζει την παραγωγή αυτή ως αποκλειστικός χορηγός της σειράς.

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε ότι στις 9 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00μμ – ώρα Ελλάδος 03:00 π.μ. (Κυριακή 10 Μαΐου) θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας σειράς του CNN Original, «K Everything» (https://edition.cnn.com/world/k-everything), μια παραγωγή που εξερευνά την παγκόσμια επιρροή της κορεατικής κουλτούρας.

Τη σειρά παρουσιάζει και εκτελεί χρέη executive producer ο υποψήφιος για βραβείο Tony ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και κοινωνικός υποστηρικτής Daniel Dae Kim. Η σειρά «K Everything» προβάλλεται στο CNN International και διατίθεται σε streaming στο HBO Max, αναδεικνύοντας τις δημιουργικές δυνάμεις πίσω από την παγκόσμια άνοδο της κορεατικής μουσικής, του κινηματογράφου, της γαστρονομίας και της ομορφιάς.

Η χορηγία αυτή αντικατοπτρίζει τη διαδρομή της Hyundai Motor από τις κορεατικές της ρίζες έως την καθιέρωσή της ως παγκόσμιο ηγέτη στη βιώσιμη κινητικότητα και ευθυγραμμίζεται με το όραμα της εταιρείας «Progress for Humanity», τιμώντας την κληρονομιά της Κορέας στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική επιρροή. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Hyundai Motor υποστηρίζει την ιδέα ότι η ουσιαστική πρόοδος προκύπτει όχι μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από τους ανθρώπους και τον πολιτισμό.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει το όραμα «Progress for Humanity», προωθώντας την πολιτιστική ανταλλαγή και την έμπνευση σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει την 22ετή συνεργασία της Hyundai Motor με το CNN, στο πλαίσιο της διευρυμένης παγκόσμιας καμπάνιας της εταιρείας με το CNN International Commercial.Η άνοδος της κορεατικής κουλτούρας στο παγκόσμιο προσκήνιο

Όπως έχει ανακοινώσει το CNN, η σειρά «K Everything» στρέφει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στην Κορέα, εξερευνώντας πώς η χώρα εξελίχθηκε σε πολιτιστική υπερδύναμη. Μέσα από τέσσερα (4) επεισόδια, ο Daniel Dae Kim καθοδηγεί τους θεατές σε ένα ταξίδι στους κλάδους που διαμορφώνουν το Korean Wave :

Μουσική – Μια ματιά στη διεθνή επιτυχία της K pop, με συμμετοχή των PSY, Taeyang, Jeon Somi, Allday Project και MEOVV, καθώς και στην παγκόσμια κοινότητα των θαυμαστών που κινεί τη βιομηχανία.

Κινηματογράφος – Εξερεύνηση της μεταμόρφωσης του κορεατικού κινηματογράφου, με τη συμμετοχή των Lee Byung Hun, Yeon Sang ho, Kim Eun sook και της πρωτοπόρου της ψυχαγωγίας Miky Lee.

Γαστρονομία – Η παγκόσμια άνοδος της κορεατικής κουζίνας, από το street food έως τα εστιατόρια Michelin, με τους κορυφαίους Σεφ Corey Lee, Mingoo Kang και Cho Hee sook.

Ομορφιά – Μια εις βάθος ματιά στις πολιτιστικές ρίζες και την παγκόσμια επιρροή του K beauty, με συμμετοχή της top model Irene Kim και του beauty influencer Leo J.

«Η σειρά “K Everything” αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία μας με τη Hyundai Motor Company, καθώς παρουσιάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο μια CNN Original Series που αναδεικνύει τις δυνάμεις πίσω από την άνοδο της κορεατικής κουλτούρας και το πώς οι ξεχωριστές παραδόσεις εξελίχθηκαν σε παγκόσμια φαινόμενα» δήλωσε η κα Cathy Ibal, Senior Vice President του CNN International Commercial.

Πού και πότε μπορούν οι θεατές να παρακολουθήσουν τη σειρά

Η σειρά «K Everything» κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 20:00μμ (ET – Εastern Time) – ώρα Ελλάδος 03:00 π.μ. (Κυριακή 10 Μαΐου) στο CNN International, με επαναλήψεις και αργότερα την Κυριακή 10 Μαΐου στις 18:00μμ και στις 22:00μμ.

Τα επεισόδια θα προβάλλονται εβδομαδιαία και θα είναι διαθέσιμα ζωντανά και σε streaming για συνδρομητές pay TV μέσω του CNN.com και των εφαρμογών του CNN σε connected TV και κινητές συσκευές. Η σειρά θα προβληθεί επίσης στο HBO Max, όπου είναι διαθέσιμο.

Παράλληλα, ένα ειδικό ψηφιακό hub με πλούσιο περιεχόμενο και social εμπειρίες αφιερωμένες στη κορεατική δημιουργικότητα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://edition.cnn.com/world/k-everything