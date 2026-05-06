Όπως λέει ο Τραμπ στην ανάρτησή του ο Τεντ Τέρνερ είχε καταρρακωθεί από το πώς κατάντησε το CNN, αφού το πούλησε ο Τεντ Τέρνερ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία ανάρτηση για τον φίλο του, όπως λέει τον Τεντ Τέρνερ, ιδρυτή του CNN, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών.

Στην ανάρτησή του ωστόσο δεν παρέλειψε να κατακρίνει το CNN για την τακτική που ακολούθησε στη μετά Τέρνερ εποχή αλλά και να δώσει την ευχή του η νέα διοίκηση να επαναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο στις προηγούμενες δόξες του.

«Ο Τεντ Τέρνερ, ένας από τους σπουδαίους όλων των εποχών, μόλις πέθανε. Ίδρυσε το CNN, το πούλησε και προσωπικά είχε καταρρακωθεί από τη συμφωνία επειδή η νέα ιδιοκτησία πήρε το CNN, το “μωρό” του και το κατέστρεψε. Υποστήριζε (το CNN) την woke ατζέντα και όλα όσα δεν τον αντιπροσώπευσαν. Ίσως οι νέοι αγοραστές, υπέροχοι άνθρωποι, να μπορέσουν να το επαναφέρουν στην προηγούμενη εγκυρότητα και δόξα του. Παρόλα αυτά, ωστόσο, (Ο Τεντ Τέρνερ) ήταν ένας από τους σπουδαίους της ιστορίας των ειδήσεων, και προσωπικός μου φίλος. Όποτε τον χρειαζόμουν, ήταν εκεί, πάντα διατεθειμένος να παλέψει για έναν καλό σκοπό».

