Ο Μιχάλης Ρακιντζής μίλησε για τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2002.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου, ο Μιχάλης Ρακιντζής, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην συμμετοχή του στη Eurovision το 2002, που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα με το τραγούδι S.A.G.A.P.O καταλαμβάνοντας τη 17η θέση στον τελικό πίνακα της βαθμολογίας.

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν εξήγησε στους οικοδεσπότες του ότι ήταν μία εμπειρία, ωστόσο δεν ήταν κάτι που ταίριαζε στον δικό του χαρακτήρα. Τόνισε μάλιστα, ότι αρκετά στοιχεία της διοργάνωσης δεν είχαν γίνει σωστά, ωστόσο απέφυγε να παραχωρήσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παρ’ όλα αυτά, το τραγούδι του, ακούγεται μέχρι και σήμερα και το συμπεριλαμβάνει πάντοτε στις εμφανίσεις που πραγματοποιεί.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής, όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του, ανέφερε αρχικά: «Σπάνια πηγαίνω σε εκπομπές και όταν με ρωτάνε αποφεύγω να μιλάω γι’ αυτό, γιατί ο κόσμος που σε βλέπει νομίζει ότι αυτό είναι η ζωή σου! Δεν ασχολούμαι με αυτό! Πήγα μία βραδιά και έφυγα…».

Κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν εξήγησε: «Από τότε που πήγα εγώ, έχουν πάει άλλοι 25. Ίσως ήταν λίγο ιντριγκαδόρικη η εμφάνιση. Το ίδιο το τραγούδι, ο στίχος, η εμφάνιση, όλη αυτή η βαβούρα που έγινε που εξυπηρετούσε τότε – μην ξεχνάμε ότι άνθισαν οι κουτσομπολίστικες εκπομπές τότε – οπότε γιατί να τους χαλάσω το χατίρι».

Όσον αφορά τα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί τότε η ελληνική αποστολή και το τραγούδι που εκπροσώπησε τη χώρα, ο ερμηνευτής ανέφερε: «Εγώ ήμουν έξω από αυτό! Δεν αγχώθηκα καθόλου. Αγχώθηκαν όσοι ήταν γύρω μου γιατί αισθάνονταν ότι είναι κάτι που με καταπιέζει. Εγώ ήξερα ότι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνω τις ανάγκες τις καλλιτεχνικές τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Δεν έκανα και κάποιο έγκλημα…. Ένα τραγούδι ήταν που δεν πήγε καλά! Πολλά πριν και μετά δεν πήγαν καλά! Αλλά τέτοιος χαμός δεν έγινε».

Με αφορμή τα όσα είπε, εκμυστηρεύτηκε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ότι στις live εμφανίσεις του το κοινό ζητά να ακούσει το τραγούδι και το ζητά περισσότερο και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του: «Δεν γίνεται να μην το τραγουδήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην ερώτηση της Νάνσυ Ζαμπέτογλου σχετικά με το αν υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από την συγκεκριμένη εμφάνιση, ο Μιχάλης Ρακιντζής, είπε: «Δεν υπήρχε σκοπό και δεν υπήρχε και χρόνος για να υπάρξει σκοπός. Όπως ετοιμαζόμουν για οποιαδήποτε εμφάνιση. Έτσι ήταν και αυτό, για μία βραδιά. Δεν είχα στιλίστα, όλος ο σχεδιασμός. Πήγα σε μία κοπέλα που ήξερε και έραβε και τα φτιάξαμε…».

Παράλληλα, μίλησε για την τελική του εμφάνιση και την ενδυματολογική προσέγγιση που είχε στη σκηνή της Eurovision, αποκαλύπτοντας ότι τα κοστούμια του εθνικού τελικό ήταν διαφορετικά.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μιχάλης Ρακιντζής, εκδήλωσε τα συναισθήματά του, εστιάζοντας στο γεγονός ότι δεν θα ήθελε να ξαναβρεθεί στο μουσικό διαγωνισμό: «Ποτέ δεν έχω μιλήσει σοβαρά γι’ αυτό, γιατί δεν θέλω να ακουστεί σα δικαιολογία. Ο κάθε ένας κάτι θα έλεγε! Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά! Και τους λόγους να πεις, πάλι κάτι θα ακουστεί… Ξέραμε τι πήγε λάθος στον τελικό. Δεν πήγε τίποτα καλά… Εννοείται ότι δεν θα το ξανά έκανα. Όχι μόνο επειδή έχουν περάσει τόσα χρόνια, απλά δεν μου ταιριάζει».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, αποκάλυψε ότι υπήρχε μία δυσφήμιση γύρω από το τραγούδι και την εμφάνιση, μία είδηση που έφτασε σύντομα και εκτός συνόρων.

Τέλος, παραχώρησε την άποψή του σχετικά με την φετινή συμμετοχή και τον Akyla: «Νομίζω ότι αυτό το παιδί ταιριάζει με τη Eurovision! Ξέρει και το προωθεί! Άμα γίνει εδώ ο τελικός του χρόνου δεν θα πάω να εμφανιστώ…».