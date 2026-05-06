Στα 90s οι Metallica όρμησαν και έσπασαν τα στερεότυπα... - Το δεύτερο μέρος της ιστορίας τους από το Dnews.

Η δεκαετία του ‘80 έκλεισε με τους Μetallica να έχουν ήδη χαράξει τη δική τους πορεία, να έχουν ήδη δείξει την μουσική ορμή τους, να γίνεται ένα ανελέητο headbanging για κάθε φαν. Αλλά δεν ήταν ικανοποιημένοι, είχαν πολλά να πουν ακόμα. Και κάπως έτσι στη συνέχεια, ήρθε η στρατοσφαιρική, εκρηκτική, παγκόσμια επιτυχία… The Black Almbum

1991 – Ο ύμνος

Το 1991, οι Metallica κυκλοφόρησαν το ομώνυμο άλμπουμ τους - πιο γνωστό σε φανς και μη: The Black Album. Ο νέος παραγωγός Bob Rock εστίασε το συγκρότημα σε έναν πιο γεμάτο ήχο με πιο απλές ενορχηστρώσεις. Έφτασε κατευθείαν στο Νο.1σε όλο τον κόσμο. Δεν έφυγε ουσιαστικά ποτέ από τη θέση αυτή για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Πούλησε πάνω από 16 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, δημιουργώντας πολλά cult singles και κερδίζοντας τεράστιες διακρίσεις στη μουσική βιομηχανία, ανάμεσά τους ένα Grammy, MTV και American Music Awards.

{https://www.youtube.com/watch?v=v5J5qkbH7hE&list=RDv5J5qkbH7hE&start_radio=1}

Το «Enter Sandman» παραμένει ένας από τους ύμνους των Metallica. Στο The Black Album έγινε και πρώτη απόπειρα των Metallica για μία μπαλάντα. Και ήταν ξεκάθαρα επιτυχημένη. Ο λόγος για το «Nothing Else Matters», μία έμπνευση του hetfield που συγκίνησε εκατομμύρια φανς και συγκινεί ακόμα και σήμερα. Η περιοδεία που το συνόδευσε ήταν εξίσου τεράστια, κοντά στις 300 συναυλίες σε τρία χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=tAGnKpE4NCI}

Έφτασαν τη μπάντα σε όρια που δεν ήξεραν ότι μπορούσαν να φτάσουν. Έκαναν επίσης την περίφημη κοινή περιοδεία σε στάδια με τους Guns N' Roses. Αυτό έφερε το πρώτο επίσημο live άλμπουμ Live Shit: Binge & Purge, ένα box-set σε σχήμα θήκης που περιείχε κάθε είδους προσωπικό υλικό από την περιοδεία.

{https://www.youtube.com/watch?v=qby6DlZlG3s}

1996-1997: Load, ReLoad και το «θηρίο»

Εκτός από την 50ήμερη περιοδεία «Shit Hits the Sheds» του 1994, οι Metallica μετά τον πανικό που προκάλεσαν με το the Black Album παγκοσμίως, αφιερώθηκαν στην ανασύνταξη και την ανάκαμψη από την αδιάκοπη πορεία του πρόσφατου παρελθόντος τους, καθώς και στη συγγραφή του επόμενου άλμπουμ των Metallica. Το «Load» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1996, προαναγγέλλοντας μια βαθύτερη εξερεύνηση του μουσικού στυλ του συγκροτήματος.

{https://www.youtube.com/watch?v=TkXq9SGWO38&list=PLZXr_dcvzJE1CKUHayFaoIBlsVibo1DCP}

Χαλαρό, δυνατό και ένα βήμα μακριά από το «The Black Album», το Load πούλησε πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα. Αν και απογοήτευσε πολλούς, Ακόμη περισσότεροι απόρησαν και οι μυημένοι ανησύχησαν. Γράφτηκαν αρκετά δυνατά τραγούδια με αποτέλεσμα ένα δεύτερο άλμπουμ, το «ReLoad», που κυκλοφόρησε το 1997. Δεν ήταν από τα αγαπημένα των φανς αλλά κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί σε ένα live τους. Η περιοδεία ήταν ένα ανυπέρβλητο «θηρίο» τεχνολογικών επιτευγμάτων εν μέσω εκπληκτικών ζωντανών εμφανίσεων σε ένα τεράστιο σκηνικό, όλα καταγεγραμμένα στην κυκλοφορία DVD Cunning Stunts.

1998-1999- Η ακόρεστη αναζήτηση νέων δρόμων...

Το 1998 το συγκρότημα συγκέντρωσε τις διασκευές του από τις δύο προηγούμενες ηχογραφήσεις του Garage Days και διάφορα b-sides, ηχογραφώντας 11 ολοκαίνουργιες διασκευές, όλα στον διπλό δίσκο/CD «Garage, Inc.», μια υπενθύμιση της μουσικής τους ζωής και όσων αγαπούσαν. Αυτή η ακόρεστη αναζήτηση νέων μουσικών δρόμων τους οδήγησε στο project της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φρανσίσκο το 1999 με τον μαέστρο/συνθέτη Michael Kamen να κινεί τα νήματα. Η ιστορική αυτή εμφάνιση κυκλοφόρησε αργότερα την ίδια χρονιά στο διπλό «S&M».

{https://www.youtube.com/watch?v=qNDJd_tIhXw&list=RDqNDJd_tIhXw&start_radio=1}

Ηχογραφημένο σε δύο νύχτες στο Berkeley Community Theater και με τους Metallica να έχουν σπάσει ένα ακόμα στερεότυπο: έφεραν το metal στη συμφωνική μουσική. Η μουσική κληρονομιά και η φήμη, ότι αναζητούν πάντα νέες προκλήσεις και αρνούνται να επαναπαυθούν σε προηγούμενα δημιουργικά επιτεύγματα, είχε πετύχει απόλυτα τον σκοπό και τον στόχο της.

{https://www.youtube.com/watch?v=4JuaL_ibPIY&list=RD4JuaL_ibPIY&start_radio=1}

Extra info: Η «προδοσία» της metal κοινότητας

Η μεγάλη έκπληξη (ναι κακή για τον μεγαλύτερο όγκο των φανς) όμως με τους Metallica δεν ήταν η μουσική αλλά όταν στις αρχές του 1996 έκοψαν τα μαλλιά τους. Ήταν ένα είδους προδοσίας στην απανταχού metal κοινότητα. Στις καταβολές της οργής και της αγριάδας τους μουσικής. Οι Metallica έκοψαν τα μαλλιά τους λίγο πριν την κυκλοφορία του «Load», σηματοδοτώντας μια δραματική αλλαγή από την thrash metal εικόνα τους σε ένα πιο μοντέρνο, εμπορικό στυλ. Ενώ »ο Jason Newsted είχε κόψει τα μαλλιά του στο παρελθόν γύρω στο 1992, το συγκρότημα πόζαρε με κοντά μαλλιά για τις φωτογραφίες στο «Load» και το βιντεοκλίπ του εξαιρετικού «Until It Sleeps".

{https://www.youtube.com/watch?v=F3WIHtOmkBg&list=RDF3WIHtOmkBg&start_radio=1}

Αλλά για τα εκατομμύρια των φανς τους, το ερώτημα παρέμεινε: γιατί και τα τέσσερα μέλη της μπάντας έκοψαν τα μαλλιά τους τη δεκαετία του 1990;

Η απόφαση τους προκάλεσε σοκ στους φανς των Metallica, αφού η όλη στιλιστική αλλαγή ήταν μεγάλη, Δεν ήταν μόνο τα μαλλιά ήταν το εμπορικό που άρχισαν να κουβαλούν πάνω τους. Ήταν η αίσθηση ότι πια δεν άνηκαν μόνο στη metal - αν όχι στη thrash - οικογένεια.

Όπως περιέγραψε αργότερα ο Lars Ulrich, δεν έκοψαν τα μαλλιά τους όλοι μαζί μιας κι έξω. Τα κουρέματα έγιναν σε διάφορα στάδια αλλά όταν εμφανίστηκαν μαζί στο Load με νέα εμφάνιση ήταν για τους φανς κάτι σαν μία δήλωση.

Και έπεται και συνέχεια...Stay Tuned