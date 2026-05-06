«Κλείνουν τέσσερις δομές υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αττική, χωρίς καμία σαφή απάντηση για το τι θα απογίνουν τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί για προστασία και φροντίδα, επιλέγει την αποτροπή, την εγκατάλειψη και την τιμωρητική περικοπή κάθε στήριξης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά στον απόηχο της απόφασης του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να κλείσει τέσσερις δομές υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αττική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πλεύρης στις 23 Φεβρουαρίου στο Χ:

«Η λογική μείωσης όλων των παροχών που αποφασίσαμε να εφαρμόζουμε το τελευταίο διάστημα δεν είναι τόσο οικονομικό. Είναι να μην γινόμαστε μαγνήτης. Να μην έρχονται προσδοκώντας σε καλύτερη ζωή. Αυτή είναι η λογική της ποινικοποίησης της παράνομης διαμονής, της κατάργησης κάθε δυνατότητας νομιμοποίησης, της περικοπής όλων των επιδομάτων. Για αυτό το λόγο μετά την απόρριψη ασύλου κόβονται τα πάντα».

Ο κ. Πλεύρης μάς είχε προειδοποιήσει για το απάνθρωπο σκεπτικό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και τώρα αυτό γίνεται πράξη.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κλείνει τέσσερις δομές υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αττική. Οι υπεύθυνοι των δομών φέρονται να έλαβαν εντολή να «μαζέψουν και να αποχωρήσουν έως τις 10 Μαΐου», χωρίς καμία σαφή απάντηση για το τι θα απογίνουν τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί και οι εργαζόμενοι/ες που τα στηρίζουν καθημερινά.

Μιλάμε για δομές πρώτης υποδοχής ασυνόδευτων παιδιών. Για χώρους όπου ανήλικοι ταυτοποιούνται, λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, υποστηρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό και είτε επανασυνδέονται με συγγενείς τους στην Ευρώπη είτε μεταφέρονται σε άλλες κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί για προστασία και φροντίδα, επιλέγει την αποτροπή, την εγκατάλειψη και την τιμωρητική περικοπή κάθε στήριξης.

Ας απαντήσει, λοιπόν, ο κ. Πλεύρης: πού θα πάνε αυτά τα παιδιά μετά τις 10 Μαΐου; Και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν μείνουν χωρίς προστασία;

Η Νέα Αριστερά απαιτεί να μην κλείσει καμία δομή υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων και να διασφαλιστεί άμεσα η συνέχιση της προστασίας, της φροντίδας και της υποστήριξης των παιδιών και των εργαζομένων στις δομές».