Η Δανάη Μπάρκα σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Δανάη Μπάρκα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο πρόωρο τέλος της εκπομπής «Πάμε Δανάη» από την περσινή τηλεοπτική σεζόν.

Όσα αποκάλυψε η Δανάη Μπάρκα για το κόψιμο της εκπομπής

Αρχικά, όταν ρωτήθηκε για το «Πάμε Δανάη» και τον τρόπο με τον οποίο το έμαθε η ίδια, αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για την απόφαση λίγες ημέρες πριν το τέλος της εκπομπής.

Μιλώντας μάλιστα για εκείνες τις ημέρες, έφερε στο φως της δημοσιότητας άγνωστες ιστορίες σχετικά με το τι συνέβη meeting και την ανακοίνωση της απόφασης στους συνεργάτες της.

«Το κόψιμο της εκπομπής. Είχαμε 25 εκπομπές. Δεν νομίζω να μπω στη διαδικασία να το συζητήσω γιατί οι άνθρωποι του χώρου ξέρουν τι κατάφερε αυτή η εκπομπή, τι πήρε και τι άφησε. Εγώ το έμαθα 3 ημέρες πριν το πω στους συνεργάτες μου. Το έμαθα Παρασκευή απόγευμα. Αυτή την ιστορία πρέπει να πάρω άδεια για να το πω. Κάναμε το ραντεβού και μας ανακοίνωσαν ότι χαιρετάμε 9 Μαΐου που εμείς θα τελειώναμε Ιούνιο, 25 εκπομπές νομίζω έμεναν», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, στάθηκε στη στιγμή που ανακοίνωσε στους συνεργάτες της την απόφαση του καναλιού φέρνοντας στη μνήμη της ορισμένες χιουμοριστικές στιγμές:

«Αφού το μαθαίνω και είμαστε έτσι μια ομάδα ανθρώπων, η μια είναι μεθυσμένη, εγώ δεν ξέρω ποιον να πάρω. Θυμάμαι πήρα τον γείτονά μου του λέω «έλα γρήγορα μάθαμε αυτό, έλα γιατί θα κλάψω να με γυρίσεις σπίτι», να πιώ κι εγώ κάτι να κάνω. Μετά πήρα έναν φίλο μας παππά και του λέω «έλα γρήγορα διάβασέ μας». Προσπαθούσα να είμαι ψύχραιμη».

Σε ό,τι αφορά το αποχαιρετιστήριο πάρτι που διοργανώθηκε μετά τη λήξη του «Πάμε Δανάη», η παρουσιάστρια εξήγησε ότι ακούστηκαν άσχημα σχόλια, χωρίς ο κόσμος να γνωρίζει το συναισθηματικό φόρτο που αισθάνονταν τότε οι συντελεστές της εκπομπής.

Η φάρσα στη Βίκυ Σταυροπούλου

Τέλος, η Δανάη Μπάρκα, αποδέχτηκε την πρόκληση και κάλεσε τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, με σκοπό να της κάνει μία φάρσα.

Στο τηλεφώνημα της έλεγε ότι έπαθε μόλυνση στο μάτι και χρήζει επιτακτικής ανάγκης να ακυρωθεί η παράσταση εκείνης της ημέρας, καθώς η ίδια δεν θα μπορούσε να δώσει το «παρών».

Στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου, η Βίκυ Σταυροπούλου, δεν έκρυψε την ανησυχία της, ωστόσο όταν αντιλήφθηκε πως πρόκειται για φάρσα, αποκρίθηκε: «Είσαι τόσο ζώον; Παιδί μου είσαι χαζή; Προσπαθούσα να μείνω ψύχραιμη για να μη σε ταράξω...».

