Η τραγουδίστρια μίλησε για την γνωριμία της με τον σύζυγό της.

Η Ανδρομάχη μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη, και αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής την φλέρταρε. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η ίδια δεν είχε φανταστεί οτι η φιλική και επαγγελαμτική τους σχέση θα εξελισσόταν σε ερωτική.

Όπως είπε η Ανδρομάχη, ο τραγουδιστής είχε άμεσο τρόπο στην προσέγγισή του, με την ίδια στην αρχή να εμφανίζεται πιο διστακτική: «Μετά την Παράλληλη αγάπη, ήμασταν πάλι στο Fantasia, δουλεύαμε μαζί και κάποια στιγμή κάπως, κάτι έπαθε. Τον ακούω μια μέρα να λέει στο καμαρίνι του: Εγώ αν ερωτευτώ, πάει, τελείωσε, τέλος. Δεν κατάλαβα ότι μιλάει για εμένα. Έκανε τις κινήσεις του, έστειλε τα μηνύματά του. Όταν άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα, έπαθα ένα σοκ, γιατί εγώ θέλω ηρεμία στη ζωή μου. Τον είχα κατατάξει στη φιλική κατηγορία. Δεν τον είχα στο κεφάλι μου διαφορετικά και έπαθα ένα σοκ, γιατί μου χαλούσε την αρμονία μου. Και λέω στην αδερφή μου ρε γαμ@το, τι θέλει μωρέ;. Μου είχε πει ότι με είδε στον ύπνο του, ψέμα σίγουρα. Το ένα μετά έφερε το άλλο. Μετά μου έστελνε τον εαυτό του, να τον βλέπω. Κάποια στιγμή είχα ένα live στη Λάρισα και ενώ επέστρεφα οδικώς μου λέει θα έρθεις σπίτι να κοιμηθούμε; και είπα ας πάω. Είχαμε μεγάλη αμηχανία, ήταν λες και είχαμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί περνάς από κάτι σε κάτι άλλο. Το κατάλαβα ότι δεν θα πήγαινα για ύπνο. Μου έκανε επίθεση και παντρευτήκαμε. Όλα έγιναν μέσα σε τρία χρόνια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibbudlc0t49?integrationId=eexbs17lxeknn2p}