Η αποκάλυψη της Ανδρομάχης για παλαιότερη σχέση της.

Στο διαδικτυακό vidcast του Παναγιώτη Σίμου, μίλησε η Ανδρομάχη, παραχωρώντας μία αποκαλυπτική συνέντευξη, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Μαρτίου στην εκπομπή «Happy Day».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι στο παρελθόν έχει απιστήσει.

Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την πράξη, ενώ σχολίασε ότι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είχε βιώσει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απομακρυνθεί συναισθηματικά:

«Έχω απιστήσει σε σχέση μου. Έχει συμβεί, είναι μία βλακεία. Απλά εκεί είχα πάθει αυτό το σύνδρομο του «δεν μπορώ να φύγω». Ήθελα δύο χρόνια να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Είχα ζήσει το χωρισμό των γονιών μου με αυτόν τον άνθρωπο. Μου φαινόταν γελοίο, ένιωθα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhmo0nx1ngft?integrationId=40599y14juihe6ly}