Την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής έφερε η πτώση του άνδρα στη Ζάκυνθο.

Με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης ενός 22χρονου τουρίστα από την ΕΜΟΔΕ Ζακύνθου, ο φαίνεται να έχασε την ισοροπία του και να έπεσε από ύψος 10 μέτρων στη θέα του Ναυαγίου.

Οι άνδρες της ΕΜΟΔΕ, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό, ο οποίος, σύμφωνα με το imerazante.gr και τις εικόνες από το σημείο, είναι καλά στην υγεία του.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε προοληπτικά στο νοσοκομείο για να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης άνδρα, 22 ετών, αμερικανικής υπηκοότητας, στην περιοχή «Ναυάγιο» της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων Ζακύνθου.

Η ειδοποίηση για το συμβάν δόθηκε από παρακείμενη καντίνα, όταν ο νεαρός άνδρας εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο της περιοχής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, ασφάλισαν τον άνδρα και τον ανέσυραν με ασφάλεια. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 22χρονος αποχώρησε στη συνέχεια για την οικία του.