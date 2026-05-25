Συνεχίζονται οι απογευματινές μπόρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο σε αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

«Η τοπική αστάθεια στα ορεινά θα συνεχιστεί, με απογευματινές μπόρες μικρής διάρκειας κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα», επισημαίνει σε ανάρτηση, στην οποία παρουσιάζει την εξέλιξη του καιρού έως τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Εξάλλου, επισημαίνει πως στα μέσα της εβδομάδας θα εξασθενήσουν οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο.

Σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία, την Τρίτη (26/5) αλλά και την Τετάρτη (27/5) το θερμόμετρο θα φτάσει στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη (28/5) θα δούμε 33άρια, ενώ την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώνει μικρή υποχώρηση, φτάνοντας έως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, την Τετάρτη αναμένεται το θερμόμετρο να «αγγίξει» τους 30 και την Πέμπτη τους 31 βαθμούς.

