Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς - νωρίς».

Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – νωρίς», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου, η Μαρίλια Μητρούση, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της. Η ηθοποιός, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη και της Μιμής Ντενίση στη ζωή της.

Όπως εξήγησε αρχικά, οι σπουδές της αφορούσαν τη μουσική, και είχε δηλώσει στους γονείς της ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι και να εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα, ενώ στο ωδείο την οδήγησε η συναναστροφή που είχε η οικογένειά της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την υποκριτική, εξήγησε ότι η Μιμή Ντενίση ήταν εκείνη που τη μύησε: «Εγώ ήμουν με τη μουσική και με πήρε η Μιμή και μου λέει θέλω να έρθεις, θα τραγουδάς, θα κάνεις και ένα ρολάκι μικρό. Της είπα ότι δεν θα τα καταφέρω. Ότι μπορώ να ανέβω να τραγουδήσω αλλά μέχρι εκεί. Ήταν πολύ από πάνω μου η Μιμή Ντενίση. Στον έναν χρόνο πήγα στη σχολή, τους είπα πάρτε τα τραγούδια, εγώ εδώ ανήκω. Μόλις πάτησα στο θέατρο λέω τι κάνω; Κάτι κάνω που δεν θα έπρεπε (σ.σ. Να ασχολούμαι με τη μουσική)».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dirhz3tlz1s9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου κατάλαβε ότι αυτό θα ήθελε να κάνει στη ζωή της και όχι να τραγουδάει, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα στην οικογένειά της:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είχα πει στους γονείς μου ότι θέλω να τραγουδάω στα μπουζούκια. Φαντάζεσαι τον Μητρούση να το ακούσει αυτό; Λέω εκεί θα έχει λεφτά η μουσική. Είχα ονειρευτεί όσο ήμουν στη μουσική. Είχαμε μεγάλη φιλία με το Γιώργο Μαζωνάκη, οπότε ο Γιώργος με πήγε στο ωδείο. Τα μπουζούκια, κάπως ήρθαν από εκείνη την πλευρά. Δεν μπόρεσα να το ονειρευτώ πολύ. Μπήκε η Μιμή και άλλαξαν όλα. Μετά μπήκα στη σχολή και έκανα κατευθείαν τηλεόραση. Είμαι τώρα πέμπτη χρονιά σερί».