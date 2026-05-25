Γνωστές έγιναν οι μέρες και οι ώρες των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League, με τα play-off της διοργάνωσης να είναι σε εξέλιξη.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ, ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ, η οποία νωρίτερα έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη.
Σύμφωνα με τον ΕΣΑΚΕ, ο πρώτος τελικός είναι προγραμματισμένος την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00, ενώ ο δεύτερος την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου (21:00). Ο τρίτος στις 8/6 (21:00), εάν χρειαστεί τέταρτος στις 10/6 (21:00) και αν χρειαστεί πέμπτος στις 13/6 (18:00).
Πιο συγκεκριμένα:
Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου (21:00)
Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00)
Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00)
Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00 – αν χρειαστεί)
Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00 – αν χρειαστεί)