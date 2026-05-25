Για στημένους καυγάδες και «μια βολική αντιπολίτευση που συναινεί σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της ακολουθούμενης πολιτικής» έκανε λόγο μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε σύσκεψη σωματείων και μαζικών φορέων στο Μενίδι μίλησε το βράδυ της Δευτέρας ο γγ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Θέμα της σύσκεψης ήταν «Ο πόλεμος και τα κέρδη τους ή οι ζωές μας και οι ανάγκες μας - Με το ΚΚΕ για να νικήσει το δίκιο!». Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως «από εδώ, από το Μενίδι, μια από τις πιο εργατικές και λαϊκές περιοχές της Αττικής, αλλά και ολόκληρης της χώρας θα έλεγα, το ΚΚΕ επιμένει να συζητά ανοιχτά με τον λαό. Όχι απλά για τα εργατικά λαϊκά προβλήματα αλλά για τις αιτίες των προβλημάτων που σκοτεινιάζουν το μέλλον που ονειρευόμαστε. Κυρίως, όμως, συζητάμε τι πρέπει να γίνει, πού βρίσκεται η πραγματική ελπίδα για να ζήσουμε τελικά, όπως αξίζουμε και μπορούμε στον 21ο αιώνα. Ξέρετε, για εμάς, σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της αίθουσας της Βουλής. Φυσικά, αξιοποιούμε την παρουσία μας εκεί, για να γινόμαστε η φωνή του λαού και των διεκδικήσεών του, να καταθέτουμε ερωτήσεις και να πιέζουμε για να λύνονται προβλήματα, όπως έχουμε κάνει και για ζητήματα που αφορούν τον λαό του Μενιδίου. Είμαστε εκεί, για να αποκαλύπτουμε την πολιτική τους και να τους στριμώχνουμε. Έτσι θα συνεχίσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνουν ακόμα περισσότεροι οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες βουλευτές, εκτός των άλλων, για να βρίσκονται και παντού εδώ έξω στο πλάι του λαού, στους αγώνες του ενάντια στις απολύσεις, τους πλειστηριασμούς, την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, την υγεία, για την παιδεία για όλα εκείνα που έχει ανάγκη».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέχισε λέγοντας πως «η μεγάλη αλήθεια είναι ότι η τράπουλα εκεί μέσα, στη βουλή, είναι σημαδεμένη. Πέρα από τους στημένους καυγάδες και τις φωνές και τα λόγια του αέρα, η ουσία είναι ότι υπάρχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που είναι συνειδητά ταγμένη στην υλοποίηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και μπορεί να καθορίζει τα πάντα. Είδατε την προηγούμενη βδομάδα, πώς - με πολύ συνοπτικές διαδικασίες - αποφάσισαν να μη γίνει καμία διερεύνηση ούτε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για το σκάνδαλο των υποκλοπών! Αυτό, όμως, που επιχειρούν να κρύψουν οι στημένοι καυγάδες τους, είναι ότι, εκτός από την κυβερνητική πλειοψηφία, υπάρχει και μια βολική αντιπολίτευση που συναινεί σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της ακολουθούμενης πολιτικής. Άλλωστε, την ίδια πολιτική υπηρέτησαν και όταν βρέθηκαν αυτοί σε κυβερνητικές θέσεις».

Συνεχίζοντας την επίθεση στην αντιπολίτευση, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, τόνισε ότι «πρόκειται για μια βολική αντιπολίτευση που ψηφίζει μαζί με την κυβέρνηση της ΝΔ, νομοσχέδια και ευρωενωσιακές οδηγίες, που πίνουν όλοι τους νερό στο όνομα της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και ισραηλινών συμμάχων τους, που δεν βγάζουν άχνα για την επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή της χώρας και που - πάνω από όλα - υπηρετούν τα συμφέροντα της ίδιας τάξης, της τάξης των καπιταλιστών, των εκμεταλλευτών του μόχθου του λαού μας.

»Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται ούτε στα τηλεοπτικά παράθυρα, εκεί όπου η θεματολογία και το τι θεωρείται "σημαντικό" καθορίζεται κυρίως από τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς των ιδιοκτητών τους και όχι από το τι αφορά πραγματικά τον λαό, τι τον συμφέρει. Δεν μπορεί να περιορίζεται αυτή η συζήτηση ούτε και στα διάφορα φόρουμ των δήθεν ειδικών, στις "επιτροπές σοφών" και στα ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα, δήθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές, ακόμα και με τα ίδια πρόσωπα, που πάνε από εδώ και από εκεί, μήπως και εξασφαλίσουν την καρέκλα τους. Με έναν αρχηγό σε ρόλο "Μεσσία” που "έχει όλες τις λύσεις", αρκεί ο λαός να σηκώνεται από τον καναπέ του μια φορά στα τέσσερα χρόνια, να του δίνει την ψήφο του και μετά να ξανακάθεται και να παρακολουθεί τη σφαγή του… Είδαμε και θα δούμε αρκετούς τέτοιους "Μεσσίες" αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που έρχονται» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σημείωσε ακόμα πως «από το ΚΚΕ δεν θα ακούσετε τέτοια πράγματα. Εμείς δεν ερχόμαστε αφ’ υψηλού, δήθεν για να σας σώσουμε. Ερχόμαστε να σας ακούσουμε και να σας πούμε τη δική μας ανάλυση για όσα ζούμε, αλλά και τις δικές μας προτάσεις. Πάνω από όλα, ερχόμαστε να σας δώσουμε το χέρι για να συμπορευτούμε σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά. Να ριχτούμε μαζί στον αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και για να χτίσουμε κάτι καλύτερο για εμάς και τα παιδιά μας. Γιατί εμείς πιστεύουμε βαθειά ότι λύση υπέρ του λαού με τον ίδιο στη γωνία, ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Πιστεύουμε, όμως, και ότι ο ίδιος ο λαός, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, έχει τη δύναμη να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να φέρει τα πάνω κάτω, αρκεί να το αποφασίσει».

Αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε πως «η κυβέρνηση της ΝΔ και τα συστημικά κόμματα της αντιπολίτευσης, ερίζουν καθημερινά για το ποιος είναι ο πιο ικανός να εγγυηθεί την ανάπτυξη. Η ΝΔ και ο Μητσοτάκης ζητούν "πολιτική σταθερότητα". Δηλαδή, να συνεχίσουν να κάθονται σταθερά στις καρέκλες τους, ως προϋπόθεση για αυτό, ενώ το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας και άλλοι, τους ακούμε να ζητούν "πολιτική αλλαγή", πράγμα όμως, που καθόλου δεν σημαίνει και αλλαγή πολιτικής. Δείτε όμως τι γίνεται… Ανάπτυξη, είχαμε στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Ανάπτυξη που αφορά στα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο, τα κέρδη των τραπεζών, των ενεργειακών ομίλων, των σούπερ μάρκετ, που σπάνε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Κι όμως, την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για τον μισό μήνα.

»Τώρα μάλιστα φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, από τις συνέπειες του παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Αποτέλεσμα, των εγκληματικών ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στις οποίες έδωσε πλήρη κάλυψη και υποστήριξη η ελληνική κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων. Και επιμένουν να μην καταργούν ή έστω να μειώνουν τον ΦΠΑ στα είδη άμεσης ανάγκης, τους άδικους ειδικούς φόρους στο ρεύμα και τα καύσιμα, όπως έχει προτείνει πολλές φορές στη Βουλή το ΚΚΕ. Αντίθετα, το κράτος επωφελείται από την αύξηση των φορολογικών εσόδων για να γεμίζει τα ταμεία του και να τα δίνει πάλι στο μεγάλο κεφάλαιο, για τις αποπληρωμές του κρατικού χρέους. Ένα χρέος που το έχουν φορτώσει στον λαό, ενώ δεν το δημιούργησε εκείνος, την ώρα που συνεχίζουμε να πληρώνουμε πανάκριβους πολεμικούς εξοπλισμούς για τις ανάγκες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Οι εργαζόμενοι βλέπουν επίσης να μην τους μένει ελεύθερος χρόνος για τίποτα. Βλέπουν την πρόσβασή τους στην υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, αφού όλα έχουν μετατραπεί σε εμπορεύματα και μάλιστα πανάκριβα».

»Τι ανάπτυξη είναι αυτή, αλήθεια;» αναρωτήθηκε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ. «Κι εδώ, στο Μενίδι, τις προηγούμενες δεκαετίες έτρεξε με γοργούς ρυθμούς αυτό που όλοι οι άλλοι ονομάζουν γενικώς "ανάπτυξη". Εμείς όμως το λέμε με το πραγματικό όνομά της, "καπιταλιστική ανάπτυξη" και θα εξηγήσουμε τον λόγο. Φτιάχτηκαν μεγάλες επιχειρήσεις καπιταλιστικές σε κλάδους όπως το φάρμακο, τα τρόφιμα, το μέταλλο, τη χημική βιομηχανία και αλλού. Μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν, πατώντας πάνω στα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα. Βιομηχανικές ζώνες δημιουργήθηκαν, συγκεντρώνοντας χιλιάδες εργαζόμενους από όλη την Αττική.

»Στο βωμό του κέρδους γιγαντώθηκε η άναρχη δόμηση. Βιομηχανικές περιοχές δημιουργήθηκαν γύρω από τον οικιστικό ιστό. Αυτό, όμως, σε συνδυασμό με την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας από το κράτος, την ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεγιστοποίησε τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης! Το είδαμε άλλωστε και τις προηγούμενες μέρες, με την οσμή αερίου σε πολλούς δήμους της Αττικής, που επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής, απέναντι στον κίνδυνο ενός ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Ούτε να εντοπίσουν με βεβαιότητα την πηγή δεν κατάφεραν λόγω έλλειψης του απαραίτητου εξοπλισμού, σταθμών μέτρησης και προσωπικού, όπως καταγγέλλουν οι ειδικοί επιστήμονες, πόσο μάλλον να έχουν σχέδιο αντιμετώπισης! Εσείς, εδώ, το γνωρίζετε από πρώτο χέρι. Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός, από το ατύχημα σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι, πιο πριν σε εργοστάσιο ξυλείας, που μετέτρεψε όλη την περιοχή σε θάλαμο επικίνδυνων αερίων. Τι έκανε όμως η κυβέρνηση γι αυτό; Ακόμα μια φορά, αντί για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων πρόληψης και προστασίας, περιορίστηκε στην ατομική ευθύνη, στο γνωστό 112, με το οποίο άλλοτε καλούν τον κόσμο να εκκενώσει την περιοχή, και άλλοτε να μείνει στο σπίτι του για να μην εισπνεύσει επικίνδυνα αέρια και θεωρούν ότι έτσι "καθάρισαν"».

Για το Μενίδι

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συμπλήρωσε στην ομιλία του λέγοντας πως «αυτή είναι η επιλεκτική ανικανότητα του σημερινού εχθρικού κράτους, του κράτους του κεφαλαίου, όσον αφορά την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού. Λέμε "επιλεκτική", γιατί δεν είναι σε όλα ανίκανο αυτό το κράτος, μόνο εκεί που το συμφέρει είναι ικανό. Γιατί την ίδια στιγμή, αποδεικνύεται ικανότατο να βάζει ηλεκτρονικές φορολογικές θηλιές στους αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ, να βγάζει στο σφυρί λαϊκά σπίτια, να παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα, να στέλνει τα ΜΑΤ για να καταστείλουν όποιον αγωνίζεται, να στέλνει στρατεύματα σε 7 αποστολές εκτός συνόρων για τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και των ξένων συμμάχων της. Είναι ικανότατο να αδειοδοτεί με διαδικασίες fast track μεγάλες βιομηχανίες, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα και τα εργοδοτικά εγκλήματα, σαν αυτό με τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

»Καθημερινά γινόμαστε και γίνεστε μάρτυρες των δυο διαφορετικών κόσμων που υπάρχουν και συγκρούονται. Από τη μια, οι μεγάλες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με τα τεράστια κέρδη και δίπλα, ακριβώς, οι χιλιάδες εργαζόμενοι, που δουλεύουν με τσακισμένα δικαιώματα, με μισθούς που δεν καλύπτουν ούτε τα αναγκαία, με ρυθμούς εντατικοποίησης και εξάντλησης, με ελλιπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Την ιδία στιγμή, οι μικροί επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους, λόγω της ακρίβειας και της φοροληστείας, εκ μέρους της κυβέρνησης και του δήμου να εξανεμίζεται με αποτέλεσμα πολλοί και εδώ στην περιοχή να αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο. Άλλοι, κινδύνευσαν να χάσουν ακόμα και το σπίτι τους, που χάρη στους κοινούς αγώνες των σωματείων και των φορέων της περιοχής, τελικά κατάφεραν να το σώσουν κάνοντας πράξη το σύνθημα: “Τα σπίτια του λαού τα σώζει μόνον ο λαός”!

»Ο λαός της περιοχής, έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με την ανυπαρξία ουσιαστικής Πρωτοβάθμιας Υγείας. Σε έναν δήμο με πάνω από 100.000 μόνιμους κατοίκους και χιλιάδες ακόμα που εργάζονται εδώ. Κι αυτό, γιατί το μοναδικό Κέντρο Υγείας στην περιοχή, όπως καταγγέλλουν τα σωματεία και οι φορείς της περιοχής, και όπως ως Κόμμα έχουμε αναδείξει πολλές φορές, παραμένει εδώ και χρόνια υποστελεχωμένο, με μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς βασικών ειδικοτήτων. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Πολυκλινική στο Ολυμπιακό Χωριό λειτουργεί, ως Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, οδηγεί τον λαό της περιοχής να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψει βασικές του ανάγκες. Έτσι έχουν τα πράγματα στην αληθινή ζωή, σε αυτή που βιώνει καθημερινά ο λαός και όχι στα σόου και τα μονταρισμένα βίντεο του υπουργού εμπορίας της Υγείας, του γνωστού και μη εξαιρετέου Άδωνη Γεωργιάδη.

»Και δεν του φτάνουν όλα αυτά… Ο λαός του Μενιδίου, κάθε χρόνο βρίσκεται στο ίδιο έργο θεατής και παθών, μπροστά στα φυσικά φαινόμενα. Κάθε καλοκαίρι ζει με τον φόβο της φωτιάς, αφού παρά τις μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων, το Δασαρχείο της Πάρνηθας παραμένει υποστελεχωμένο, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται οι αναγκαίοι καθαρισμοί, οι διανοίξεις δρόμων, αντιπυρικών ζωνών. Οι όποιες εργασίες γίνονται, ανατίθενται σε εργολάβους, χωρίς να λύνουν το πρόβλημα. Ιδία είναι η κατάσταση και με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, χωρίς επαρκή μέσα, μόνο με την αυτοθυσία των Πυροσβεστών και την ίδια στιγμή, που η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, πετάει το μπαλάκι, στην ατομική ευθύνη του κάθε μικροϊδιοκτήτη, για τον καθαρισμό των οικοπέδων με την απειλή προστίμου. Φέτος, συμπληρώνονται 5 χρόνια από τη φωτιά στην Βαρυμπόμπη και, όπως καταγγέλλουν οι πληγέντες, οι αποζημιώσεις ακόμα εκκρεμούν από το κατά τα άλλα επιτελικό κράτος τους!

»Να ξέρετε ότι το ΚΚΕ πραγματοποίησε και φέτος ειδική ημερίδα στη Βουλή, με τη συμμετοχή επιστημόνων και ανθρώπων της πυροσβεστικής και των δασαρχείων, έγκαιρα, στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου και αναδείξαμε ξανά ποια είναι αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να μην έχουμε και φέτος τα ίδια. Το αυτί τους όμως δεν ιδρώνει, γιατί αυτοί έχουν άλλες προτεραιότητες. Και μπροστά σε αυτές, η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, αποτελεί “κόστος”, το οποίο πρέπει να συμπιέζεται όσο γίνεται περισσότερο. Η κατάσταση βέβαια δεν είναι καλύτερη τον χειμώνα, που με την πρώτη μπόρα, οι περισσότεροι δρόμοι στο Μενίδι πλημμυρίζουν. Ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης που τα πεζοδρόμια είναι απροσπέλαστα, και οι επαγγελματίες της περιοχής - όπως καταγγέλλουν - παλεύουν να σώσουν κάθε φορά ό,τι μπορούν να σώσουν από τις περιουσίες τους.

»Δεν είναι τυχαίο ότι τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή έχουμε θρηνήσει νεκρούς από τις πλημμύρες. Παρόλα αυτά, τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, η διευθέτηση των ρεμάτων, και τα έργα ανάσχεσης του νερού στον ορεινό όγκο, καρκινοβατούν. Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται είναι αποσπασματικές. Μεταφέρουν το πρόβλημα από τη μια περιοχή στην άλλη. Γίνονται με κριτήριο μόνο τη λογική “κόστους-οφέλους” και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία του φυσικού πλούτου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι οι παρεμβάσεις στην οδό Φιλαδέλφειας στον Κόκκινο Μύλο, με την κοπή 139 πεύκων, που δικαιολογημένα έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση του κόσμου. Άλλωστε, βρισκόμαστε σε μια περιοχή, στους πρόποδες της Πάρνηθας όπου θα μπορούσε αυτός ο φυσικός πλούτος να αξιοποιηθεί για την αναψυχή του λαού του Μενιδίου και όλης της Αττικής. Αντί όμως γι’ αυτό, η κυβέρνηση προωθεί σχέδια για την εμπορική εκμετάλλευση των κτημάτων στο Τατόι, ενώ πάνω στα καμένα της Πάρνηθας, ήδη κάνουν μπίζνες μεγάλοι εργολάβοι στον κλάδο της ξυλείας. Την ίδια στιγμή στο Μενίδι, σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής και εν έτει 2026, σε ολόκληρες γειτονιές, απουσιάζουν βασικές υποδομές. Όπως η σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, η αποχέτευση, το σύγχρονο οδικό δίκτυο που να τις συνδέει με το κέντρο της πόλης και σύγχρονες αστικές συγκοινωνίες για τις ανάγκες μετακίνησης του λαού».

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή αυτή, όπως ξέρετε πολύ καλά, δυστυχώς δεν τελειώνουν με τα παραπάνω» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Για την εγκληματικότητα

«Σε λίγες μέρες, συμπληρώνονται 9 χρόνια από τον άδικο χαμό του μικρού Μάριου, το όνομα του οποίου έχει δοθεί στην αίθουσα που σήμερα μας φιλοξενεί. Ο χαμός του συγκλόνισε τους συμμαθητές του, τον λαό της περιοχής, όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Παρόλα αυτά, το πρόβλημα και οι αιτίες της εγκληματικότητας παραμένουν κάνοντας τη ζωή του λαού της περιοχής ανυπόφορη, αφού καθημερινά έρχεται αντιμέτωπος με τη δράση εγκληματικών κυκλωμάτων. Αυτά, όμως, δεν φυτρώνουν από μόνα τους. Είναι διασυνδεδεμένα με επιχειρηματικά συμφέροντα, που βγάζουν εκατομμύρια ευρώ από το εμπόριο όπλων, από το εμπόριο ναρκωτικών και άλλα, τα οποία στο σύστημα που ζούμε, στον καπιταλισμό, θεωρούνται μάλιστα πεδίο για χρυσοφόρες μπίζνες κάποιων συγκεκριμένων.

»Αξιοποιούν τη χρόνια υποβάθμιση της περιοχής, τη γκετοποίηση κοινωνικών ομάδων, με ευθύνη όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων και των τοπικών αρχών. Όλοι τους περιορίζουν το ζήτημα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, αποκλειστικά και μόνο στην ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων, που, όμως, έχει αποδειχτεί ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Όσο δεν παίρνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της συνολικής υποβάθμισης της περιοχής, το πρόβλημα θα έρχεται και θα επανέρχεται. Είναι χαρακτηριστική η κατάσταση με τα σχολεία. Κανένα μέτρο για τη στελέχωσή τους, με το αναγκαίο εκπαιδευτικό, αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό. Η πλειοψηφία των σχολικών κτιρίων βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Τα περισσότερα στεγάζονται σε παλιά και κακοσυντηρημένα κτίρια. Πολλά από αυτά ακατάλληλα για μάθημα, όπως το 6ο, που ήταν και το σχολείο του Μάριου και το 12ο δημοτικό, τα οποία, ανέστειλαν τη λειτουργία τους και μετεγκαταστάθηκαν σε άλλη περιοχή, 5 χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια των μαθητών!

»Αντίστοιχα, μεγάλες είναι οι ελλείψεις σε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και μάλιστα σε ένα δήμο με οξυμένο το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μοναδική δημόσια δομή, το Κέντρο πρόληψης “Διέξοδος”, που αυτή τη στιγμή λειτουργεί με 1 ψυχολόγο, 1 κοινωνικό λειτουργό και 2 διοικητικούς υπαλλήλους. Αντί να στελεχωθεί με όλο το αναγκαίο προσωπικό, ώστε να καλύψει τις οξυμένες ανάγκες, κινδυνεύει να κλείσει. Όπως, άλλωστε, και τα υπόλοιπα 72 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, διαχρονικά, με ευθύνη του κράτους και των δημοτικών αρχών, απουσιάζουν χώροι πολιτισμού, αθλητικές εγκαταστάσεις σύγχρονες και ασφαλείς, δημόσιες και δωρεάν, προσβάσιμες από όλο τον λαό, και από τους δεκάδες αθλητικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο Μενίδι».

»Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά ακόμα παραδείγματα και είναι σίγουρο ότι έχετε κι εσείς να συνεισφέρετε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Όπου και αν κοιτάξουμε, όμως, όποιο πρόβλημα κι αν εξετάσουμε, το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει: Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, ο καπιταλιστικός δρόμος, το ίδιο αυτό εχθρικό για τον λαό μας κράτος, αυτό το άθλιο σύστημα, δεν είναι φτιαγμένα για να υπηρετούν τις ανάγκες των πολλών, των εργαζομένων, του λαού. Είναι φτιαγμένα για να υπηρετούν τα κέρδη των λίγων και, για να το πετύχουν αυτό, υψώνουν διαρκώς απροσπέλαστα εμπόδια μπροστά στον λαό και τη νεολαία, στην προσπάθειά τους να ζήσουν, όπως τους αξίζει και όπως θα μπορούσαν. Τα τελευταία 7 χρόνια, αυτή την πολιτική έχει αναλάβει να την υπηρετεί, και μάλιστα με φανατισμό, η κυβέρνηση της ΝΔ του Μητσοτάκη, αφού παρέλαβε τη σκυτάλη από τους προηγούμενους, που εμπορεύτηκαν με ξεδιάντροπο τρόπο τις ελπίδες του λαού. Είναι δικαιολογημένη, λοιπόν, η οργή μεγάλου μέρους του λαού απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, όπως και η απαίτησή του να φύγει. Μαζί της όμως πρέπει να φύγει και η ίδια η πολιτική της. Γιατί, ξέρετε, είναι πολλοί οι διαθέσιμοι “Μητσοτάκηδες”… Και μέσα στο κόμμα της ΝΔ και σε άλλα κόμματα που περιμένουν, πρόθυμοι να συνεχίσουν το ίδιο αντιλαϊκό έργο, παρά τα προεκλογικά τους λόγια τώρα που είναι ακόμα στην αντιπολίτευση.

»Εμείς, όπως κάναμε πάντα, σάς κοιτάζουμε ίσια στα μάτια και σας λέμε, ότι αυτή η κατάσταση που ζούμε, δεν παίρνει από κάποια μερεμέτια και δήθεν φτιασιδώματα. Δεν θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στη ζωή του λαού ούτε με τις μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ ούτε με μια απλή αλλαγή του διαχειριστή αυτής της βαρβαρότητας. Το κράτος που υπάρχει για να υπηρετεί την αδικία και την εκμετάλλευση, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει “κράτος δικαίου”, όπως λένε όλοι τους. Αντίθετα, θα γίνεται όλο και πιο επιθετικό απέναντι στον λαό, ιδιαίτερα τώρα που οι ανταγωνισμοί τους και τα αδιέξοδα αυτού του συστήματος, έχουν βγάλει τα μαχαίρια από τα θηκάρια, διεθνώς. Η ΕΕ των λόμπι της διαφθοράς, των μονοπωλίων και του πολέμου, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ εγγυητής της "δικαιοσύνης" και των δικαιωμάτων μας! Μόνο πιο αντιλαϊκή θα γίνεται, ειδικά τώρα που χάνει έδαφος, στο πλαίσιο της μεγάλης σύγκρουσης ΗΠΑ - Κίνας για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.

»Οι εκμεταλλευτές και τα θύματα της εκμετάλλευσης, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν κοινά συμφέροντα. Άλλωστε ο λαός του Μενιδίου, με τις εκατοντάδες βιομηχανίες, γνωρίζει πολύ καλά από ποιον παράγεται ο πλούτος και ποιος τελικά τον καρπώνεται αυτόν τον πλούτο. Γι’ αυτό χρειάζονται άμεσα ριζικές αλλαγές, μια εντελώς διαφορετική πορεία για τη χώρα, με τον λαό πραγματικά στην εξουσία. Εκεί βρίσκεται η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος. Για να ικανοποιηθούν όλες οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, προϋπόθεση είναι η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής του πλούτου και ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, των υπηρεσιών, της κοινωνικής ζωής. Με τους εργαζόμενους, τον ελληνικό λαό να βρίσκονται ουσιαστικά στο τιμόνι της εξουσίας. Τέτοιο πρόγραμμα έχει μόνο το ΚΚΕ και αυτό καταθέτει ανοιχτά στον λαό. Αυτό είναι που του επιτρέπει να αποτελεί και σήμερα, μαζί με το εργατικό-λαϊκό κίνημα, τη μόνη εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ, και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή.

»Ναι, οι αγώνες του λαού και η δράση του ΚΚΕ, ήταν ο μόνος πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν όλοι οι υπόλοιποι της έδιναν στήριξη και άλλοθι! Αυτοί οι αγώνες, αυτή η δράση του ΚΚΕ ήταν αυτά που την στρίμωξαν, που ακύρωσαν την προπαγάνδα της, που της χάρισαν και αρκετές πικρές ήττες. Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να δυναμώσουν οι αγώνες του λαού, η οργάνωση και η δράση μέσα από τους φορείς του κινήματος, η συμπόρευση ευρύτερων τμημάτων του με το ΚΚΕ. Δεν είναι η πολιτική αφετηρία του καθενός και της καθεμιάς εργαζόμενης και εργαζόμενου, αυτό που παίζει τον καθοριστικό ρόλο αλλά είναι η ίδια η θέση τους στην κοινωνία, η ταξική τους θέση αν τραβάμε τα ίδια ζόρια, αν έχουμε, όλοι και όλες, αντικειμενικό συμφέρον από την πολιτική πρόταση και τη δράση του ΚΚΕ. Ας αφήσουμε λοιπόν πίσω μας δισταγμούς και αυταπάτες. Ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά και ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για τον λαό, τον δρόμο του αγώνα και της ανατροπής.

Μέχρι την τελική νίκη του λαού μας! Μέχρι να ανατείλει το φως μιας πραγματικά νέας ευτυχισμένης κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με τον ελληνικό λαό πραγματικό αφέντη στην όμορφη χώρα μας. Το ΚΚΕ είναι εδώ, πιο δυνατό, πιο έμπειρο, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας, για τον σοσιαλισμό».





