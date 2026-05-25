Οι διαδηλωτές πιέζουν την κεντρώα κυβέρνηση του Παζ στη Βολιβία να άρει τα μέτρα λιτότητας και να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους ζωής.

Ο πρόεδρος της Βολιβίας, Ροντρίγκο Παζ, ανακοίνωσε μείωση κατά 50% του δικού του μισθού και των υπουργών του, στον απόηχο της πολιτικής κρίσης στη χώρα που έχει οδηγήσει σε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σούκρε, ο Βολιβιανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον μισθό του στο μισό, καθώς και αυτόν των υπουργών στο υπουργικό συμβούλιο, στο πλαίσιο της δέσμευσης της κυβέρνησης προς τη χώρα.

Ο μισθός του, που ανέρχεται στα 24.978 μπολιβιάνος, περίπου δηλαδή περίπου 3.106 περίπου ευρώ, θα μειωθεί σε 12.489 μπολιβιάνος δηλαδή 1.553 ευρώ. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από τέσσερις εβδομάδες διαδηλώσεων που οδήγησαν σε σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων στις πόλεις Λα Παζ και Ελ Άλτο.

{https://x.com/FreddyteleSUR/status/2058980492393726212}

Οι διαδηλωτές πιέζουν την κεντρώα κυβέρνηση του Παζ να άρει τα μέτρα λιτότητας και να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους ζωής. Τα αιτήματά τους κυμαίνονται από την αύξηση των μισθών έως την επαναφορά της επιδότησης καυσίμων που είχε διατηρήσει τις τιμές στα επίπεδα του 2006.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/rdsathene/status/2058569444272799854}

Οι διαμαρτυρίες εντείνονται καθώς οι διαδηλωτές επιμένουν ότι ο πρόεδρος της Βολιβίας είναι σύμμαχος με τις μεγάλες επιχειρήσεις και την ελίτ και τον κατηγορούν ότι αποφασίζει υπέρ αυτών, ειδικά επειδή δεν διόρισε κανέναν αυτόχθονα ή εργατικό δυναμικό στο υπουργικό του συμβούλιο, σε αντίθεση με το παρελθόν.

Ο Ροντρίγκο Παζ, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα από τον Νοέμβριο, δικαιολόγησε τις περικοπές δαπανών ως απαραίτητες για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, κληρονομώντας μια οικονομία σε κρίση.

{https://www.youtube.com/watch?v=YkYy-ZFkPJ8&t=1s}