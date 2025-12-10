Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια εξειδικευμένη αστυνομική δύναμη της Βολιβίας, γνωστή ως FELCC, είχε συλλάβει τον Άρσε, στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση.

Συνελήφθη την Τετάρτη, ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, σύμφωνα με πρώην μέλος του υπουργικού συμβουλίου του.

Ο Άρσε, ο οποίος αποχώρησε από το αξίωμα τον περασμένο μήνα,ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε μια φυλακή έξω από τη Λα Πας, είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στο Χ η πρώην υπουργός Προεδρίας, Μαρία Νέλα Πράδα.

«Φυσικά και είναι αθώος», δήλωσε η Πράντα στους δημοσιογράφους. «Πρόκειται για πλήρη κατάχρηση εξουσίας. Ελπίζουμε ότι αυτή η υπόθεση δεν θα χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για πολιτική δίωξη» τόνισε και πρόσθεσε ότι δεν είχε ειδοποιηθεί ούτε είχε διαταχθεί να εμφανιστεί. «Απλώς τον πήραν», είπε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια εξειδικευμένη αστυνομική δύναμη της Βολιβίας, γνωστή ως FELCC, είχε συλλάβει τον Άρσε. Η FELCC δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η έρευνα για υπεξαίρεση επικεντρώνεται σε φερόμενες κρατικές εκταμιεύσεις από ένα ταμείο για τη χρηματοδότηση έργων για τις κοινότητες των ιθαγενών.

Οι ερευνητές, τους οποίους επικαλέστηκαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη, ανέφεραν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση ενέπλεξαν τον Άρσε στην υπεξαίρεση δημόσιων πόρων.

Η σύλληψη έρχεται λιγότερο από δύο μήνες αφότου ο κεντρώος υποψήφιος Ροντρίγκο Παζ κέρδισε τις επαναληπτικές εκλογές του Οκτωβρίου, τερματίζοντας σχεδόν δύο δεκαετίες κυριαρχίας του αριστερού κόμματος MAS που εκπροσωπούσε ο Άρσε. Ο Παζ έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τη διαφθορά εντός των κρατικών θεσμών.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο Άρσε συνελήφθη στο πλαίσιο μιας έρευνας για υπεξαίρεση την εποχή που ήταν υπουργός Οικονομικών του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

Με πληροφορίες του Reuters