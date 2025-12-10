«Δεν θα επαναπαυτούμε μέχρι να μην υπάρχει πλέον κανένα θύμα στη Γάζα».

Ο Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Μαχμούντ Αμπάς στη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η λύση των δύο κρατών «είναι η μόνη δυνατή», ώστε να μπει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Δεσμεύτηκε ότι «θα υψώσει τη φωνή του ώστε η δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παλαιστινιακός λαός να μη λησμονηθεί». «Ναι, υπάρχει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να είναι πραγματική, όχι πλασματική. Για αυτό δεν θα επαναπαυτούμε μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του πληθυσμού και να μην υπάρχει πλέον κανένα θύμα», συμπλήρωσε.

Ο Σάντσεθ επιβεβαίωσε τη στήριξή του στην Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα πρέπει «να διαδραματίσει κεντρικό και θεμελιώδη ρόλο στη συγκρότηση των κυβερνητικών μηχανισμών που θα καθορίσουν το μέλλον του παλαιστινιακού λαού».

«Η φετινή χρονιά, που πλησιάζει στο τέλος της, ήταν φρικτή για τον παλαιστινιακό λαό. Για να ανοικοδομήσουμε την ελπίδα, χρειαζόμαστε μια πραγματική ειρήνη και αυτή η πραγματική ειρήνη πρέπει να βασίζεται στη δικαιοσύνη. Για αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: (…) οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία αυτήν πρέπει να λογοδοτήσουν, αργά ή γρήγορα, ώστε τα θύματα να δικαιωθούν», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Αμπάς ευχαρίστησε την Ισπανία για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και τον βασικό ρόλο που είχε «στη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού χωρών», στόχος του οποίου είναι να γίνει αυτό ευρύτερα. Εξάλλου, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής ζήτησε «να μπει τέλος στη βία, σε κάθε της μορφή» στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και στη Δυτική Όχθη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/sanchezcastejon/status/1998821460903694821}

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP