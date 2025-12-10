Δείτε ποια εφαρμογή σας… «κρυφακούει» και πώς μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

Μια από τις ειδοποιήσεις που πρέπει να προσέξετε δεόντως όσοι είστε κάτοχοι κινητού τηλεφώνου είναι η πράσινη κουκίδα. Όσο «αθώα» και αν σας φαντάζει λόγω χρώματος καθώς δεν είναι κόκκινη εντούτοις είναι από τις πιο σημαντικές καθώς αφορά άμεσα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η πράσινη κουκίδα υποδηλώνει ότι η κάμερα ή το μικρόφωνο της συσκευής χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε συνειδητά από εσάς, είτε από εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο, ακόμη και χωρίς να το γνωρίζετε. Η λειτουργία αυτή εισήχθη με το Android 12 και έχει στόχο να σας ενημερώνει για πιθανή κρυφή πρόσβαση στις συσκευές σας.

Αν η κουκίδα εμφανιστεί ενώ δεν χρησιμοποιείτε κάμερα ή μικρόφωνο, μπορείτε να δείτε ποια εφαρμογή ευθύνεται εύκολα και απλά απλώς σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατώντας την πράσινη κουκίδα.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να αφαιρέσετε δικαιώματα πρόσβασης στις εφαρμογές:

Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Εμφάνιση όλων των εφαρμογών > Διαχείριση δικαιωμάτων.

Επιλέξτε την εφαρμογή και απενεργοποιήστε την κάμερα, το μικρόφωνο ή την τοποθεσία.

Αντίστοιχη είναι και η φιλοσοφία για τις συσκευές iPhone καθώς η ένδειξη πράσινου χρώματος υποδεικνύει ότι η κάμερα μόνο ή η κάμερα και το μικρόφωνο χρησιμοποιούνται από μια εφαρμογή στο iPhone.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου όποτε επιθυμείτε την εν λόγω πρόσβαση. Τη συγκεκριμένη λειτουργία - σήμανση πρέπει να την γνωρίζουμε όλοι μας καθώς μας δίνει την δυνατότητα πλήρη ελέγχου και διαχείρισης των προσωπικών μας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς μας.