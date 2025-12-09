Αλλού άνοιξη και αλλού χειμωνιάτικο το καιρικό σκηνικό σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Με άστατες καιρικές συνθήκες θα κάνουμε Χριστούγεννα.

Και σήμερα τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι με απόγευμα, θα επιμείνει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός του βοριά. Οι βροχοπτώσεις χωρίς να έχουν μεγάλες εντάσεις θα εστιάζονται στα βουνά της Εύβοιας, της Αττικοβοιωτίας αλλά και προς τη βόρεια Κρήτη για να οδηγηθούμε σιγά σιγά, στις γενικά βελτιωμένες - σχετικά ανοιξιάτικες- καιρικές συνθήκες.

Μοναδική παραφωνία θα είναι οι βοριάδες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Σήμερα, για περιοχές που βλέπουνε προς το βορειοδυτικό Αιγαίο, θα συναντήσουμε λίγες βροχές και συννεφιές. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια καθ'ολη τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία έχει σταδιακά υποχωρήσει. Ο βοριάς θα επηρεάσει την περιοχή της Αττικοβοιωτίας, της Εύβοιας, την περιοχή των Κυκλάδων, της Κρήτης, ακόμη και των Δωδεκανήσων. Αυτός ο άνεμος λειτουργεί σαν καταβάτης στην νότια Κρήτη, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά και οι ριπές του ανέμου.

Η ημέρα μας ξεκινάει με αρκετό κρύο. Το κρύο αυτό δεν θα σπάσει και τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός μαλακώνει σιγά σιγά οταν πλησιάζουμε τη θάλασσα του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους. Ο υδράργυρος 12 με 14 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια τμήματα και στην νότια Κρήτη στους 18-19 βαθμούς.

Στην Αττική, σήμερα περιμένουμε λίγες συννεφιές, ειδικά γύρω από τους ορεινούς όγκους του Κιθαιρώνα, της Πάρνηθας και της Πεντέλης δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες βροχές χωρίς κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Θα δούμε και τοπικές συννεφιές στα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος όχι πάνω από τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Απλώνεται πάνω μας ένα ατμοσφαιρικό βουνό, ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων.

Αυτός ο αντικυκλώνας για τις επόεμενες ημέρες θα διατηρήσει τους βοριάδες προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα ευνοούνται οι ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί και το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος - ξεκινάμε από χαμηλές τιμές και φθάνουμε το μεσημέρι σε υψηλές θερμοκρασίες-.

Οι ομίχλες που θα εμφανιστούν στο ύψος της Θεσσαλίας δεν θα επιτρέψουν τον υδράργυο να ανέβει πάνω από τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμα και αργά το μεσημέρι.

Στη δυτική και νότια Ελλάδα, θα πάρουμε επομένως μία δόση από άνοιξη, βορειότερα όμως, από τη Λαμία και πιο βόρεια, οι ομίχλες θα διατηρήσουν ένα σκηνικό χειμωνιάτικο, ακόμη και αργά το μεσημέρι, χωρίς να επιτρέπουν στον υδράργυρο να ανεβαίνει πάνω από τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά θα είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού μέχρι και το τέλος της εβδομάδας και από την άλλη εβδομάδα και καθώς θα πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα, σπάει αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό και να έχουμε είσοδο νέων κακοκαιριών από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θέλουν τα Χριστούγεννα να έχουμε κακοκαιρίες με βροχές και τα χιόνια κυρίως στα βουνά.

Φαίνεται οτι μετά από 7 ημέρες σπάει αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό και να έρχονται κακοκαιρίες από τη δυτική Ευρώπη - δυτική Μεσόγειο.

