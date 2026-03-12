Η άνοιξη θα μας αφήσει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας δίνοντας σκυτάλη σε ένα τετραήμερο με βροχές, οι περιοχές «στο μάτι» της νέας διαταραχής.

Ο καιρός των επόμενων ημερών θα κυλήσει στο γνώριμο μοτίβο των τελευταίων ημερών όμως από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μέχρι την Κυριακή, το ανοιξιάτικο σκηνικό θα μπει σε παύση καθώς αναμένεται καιρική διαταραχή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και επιστροφή της βροχής. Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς δίνει το πλαίσιο των καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στην χώρα από τα μέσα Μαρτίου που όπως όλα δείχνουν θα φέρουν αξιόλογα καιρικά φαινόμενα και βροχές μετά την ανομβρία του τελευταίου διαστήματος.

Ενόσω μέχρι την Τετάρτη 18 Μαρτίου θα κινείται σε ήπιους ανοιξιάτικους τόνους από την Πέμπτη 19 έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου αναμένουμε μια αξιοσημείωτη καιρική μεταβολή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «κυρίως από την Πέμπτη και μετά, διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή ενω παράλληλα θα εχουμε και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασία».

Σε γενικές γραμμές αναμένεται ήπιος και σχετικά σταθερός καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σημειώνεται ψύχρα και τοπικά παγετός στα κεντρικά και βόρεια. Κάποιες τοπικές βροχές αναμένονται μέχρι και την Τρίτη κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο. Το τετραήμερο (19-22/3) ο καιρός θα είναι άστατος με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες βροχές σε αντίθεση με τις προηγούμενες ήπιες μέρες με τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας να είναι στο επίκεντρο της αστάθειας.

Η πρόγνωση Κολυδά

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με την "απαραίτητη" ψύχρα (ή ακόμη και τον παγετό) τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια . Την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται κατά κανόνα αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 16 έως 18 βαθμούς και τοπικά έως 19 βαθμούς στα νότια. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Κυριακή έως την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο. Στη συνέχεια όμως, κυρίως από την Πέμπτη και μετά, διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή ενω παράλληλα θα εχουμε και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας.

