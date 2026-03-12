Στη λίστα πλαφόν συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 61 βασικά προϊόντα και αγαθά.

Η κυβέρνηση προχωρά στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας εν μέσω διεθνούς κρίσης. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ άμεσα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Το Dnews.gr παραθέτει έναν πρακτικό οδηγό με τις βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο καθεστώς.

1. Τι είναι το πλαφόν που επιβάλλεται;

Πρόκειται για ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους που μπορούν να έχουν επιχειρήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως καύσιμα και βασικά αγαθά. Στόχος είναι να αποτραπούν αυξήσεις τιμών που δεν δικαιολογούνται από το κόστος.

2. Από πότε τίθεται σε ισχύ το μέτρο;

Το πλαφόν εφαρμόζεται άμεσα με την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2026, εκτός αν αποφασιστεί παράταση ή τροποποίηση.

3. Ποια προϊόντα καλύπτει το μέτρο;

Το μέτρο αφορά τα καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης), καθώς και τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης που διακινούνται από τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο και τα σούπερ μάρκετ.

4. Ποιο είναι το πλαφόν για τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων;

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο από 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

5. Ποιο είναι το πλαφόν για τα πρατήρια καυσίμων;

Τα πρατήρια λιανικής δεν μπορούν να προσθέτουν περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο από 12 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή αγοράς από τις εταιρείες εμπορίας.

6. Υπάρχουν εξαιρέσεις για τα νησιά;

Ναι. Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται δυνατότητα επιπλέον χρέωσης λόγω κόστους μεταφοράς, η οποία θα καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση.

7. Τι ισχύει για τα τρόφιμα και τα βασικά είδη;

Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πωλούν προϊόντα με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από αυτό που είχαν κατά μέσο όρο το 2025 για τον ίδιο κωδικό προϊόντος.

8. Ποιες επιχειρήσεις αφορά το μέτρο στα τρόφιμα;

Αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, τις εταιρείες χονδρικού εμπορίου, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν βασικά προϊόντα.

9. Ποιος θα ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων;

Τους ελέγχους θα πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία ήδη έχει εντείνει τις επιθεωρήσεις στην αγορά.

10. Τι πρόστιμα προβλέπονται για παραβάσεις;

Οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν το πλαφόν κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη σοβαρότητα της παράβασης.

11. Ποια είναι τα βασικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο μέτρο;

Η ενδεικτική λίστα περιλαμβάνει δεκάδες βασικά αγαθά διατροφής και καθημερινής χρήσης, όπως ρύζι, ψωμί, φρυγανιές, μακαρόνια, αλεύρι, όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβύθια), αλλαντικά (πάριζα, γαλοπούλα), κατεψυγμένα και φρέσκα ψάρια, νωπά κρέατα (χοιρινό, κοτόπουλο, μοσχάρι, αρνί ή κατσίκι), γάλα σε όλες τις κατηγορίες, γιαούρτι, αυγά, τυριά (φέτα, λευκό τυρί, γκούντα), έλαια όπως ελαιόλαδο και ηλιέλαιο, ζάχαρη, καφέ, σοκολάτες, μπισκότα και δημητριακά.

Παράλληλα, στη λίστα περιλαμβάνονται προϊόντα βρεφικής φροντίδας (βρεφικό γάλα, κρέμες, πάνες, μωρομάντηλα), είδη προσωπικής υγιεινής όπως σαμπουάν, σαπούνια, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες και ξυριστικά, καθώς και προϊόντα οικιακής χρήσης όπως απορρυπαντικά, χλωρίνες, χαρτί υγείας και χαρτί κουζίνας. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τροφές για κατοικίδια ζώα, όπως σκύλους και γάτες.