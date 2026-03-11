Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι το κράτος αποσκοπεί στο να στρέψει την προσοχή των πολιτών στους πρατηριούχους.

Αντιδράσεις προκαλεί στον κλάδο των πρατηριούχων η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα για διάστημα τριών μηνών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), με ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για στοχευμένη καθοδήγηση της κοινής γνώμης εναντίον των πρατηριούχων και υποστηρίζει ότι επιχειρείται να μετακυλιστεί στον κλάδο η ευθύνη για τις αυξήσεις στις τιμές.

Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι, αντί το κράτος να λάβει μέτρα για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των καυσίμων, επιλέγει –όπως αναφέρει– να στρέψει την προσοχή των πολιτών στους πρατηριούχους. Όπως υποστηρίζει, από κάθε λίτρο βενζίνης το κράτος εισπράττει περίπου 1,10 ευρώ μέσω του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ, ενώ η άνοδος των τιμών αυξάνει αυτόματα και τα φορολογικά έσοδα. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι πρατηριούχοι λειτουργούν με περιθώρια λίγων λεπτών ανά λίτρο, τα οποία –όπως αναφέρει– αποτελούν τη βασική πηγή επιβίωσης των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η ΠΟΠΕΚ θέτει επίσης το ερώτημα ποιο είναι το πραγματικό ύψος της «αισχροκέρδειας» για την οποία κατηγορείται ο κλάδος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τέτοια φαινόμενα. Την ίδια στιγμή καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης των καταναλωτών, όπως η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως –σύμφωνα με την ομοσπονδία– έχουν πράξει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε περιόδους ενεργειακής κρίσης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εφοδιασμού στην αγορά καυσίμων, παρουσιάζοντας παράλληλα τα μέτρα που αποφασίστηκαν για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι εταιρείες εμπορίας που προμηθεύουν τα πρατήρια δεν θα μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο μεγαλύτερο των πέντε λεπτών ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια. Παράλληλα, τα πρατήρια δεν θα μπορούν να διαμορφώνουν τιμή με περιθώριο άνω των 12 λεπτών από την τιμή με την οποία προμηθεύτηκαν τη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν για ένα τρίμηνο, με στόχο –όπως αναφέρει η κυβέρνηση– να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά καυσίμων.