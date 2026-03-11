Ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την ακρίβεια.

Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δικαιολογεί την ακρίβεια με τον «παγκόσμιο πληθωρισμό», ενώ στην πράξη στηρίζει τα μεγάλα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Υποστηρίζει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά, διατηρούν την υψηλή φορολογία στα καύσιμα και ουσιαστικά νομιμοποιούν τις αυξήσεις τιμών σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ.

Το ΚΚΕ ζητά κατάργηση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κατάργηση του ΕΦΚ στην ενέργεια, πλαφόν στις τιμές, αυξήσεις μισθών και επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων, καλώντας τους εργαζόμενους σε αγώνα και στην έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Η κυβέρνηση, κρυβόμενη για πολλοστή φορά πίσω από τα «περί παγκόσμιου πληθωρισμού» κι ότι «δεν μπορεί να ελέγξει τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους», τη στιγμή που συμμετέχει στην επέμβαση των ΗΠΑ – Ισραήλ, ανακοίνωσε μέτρα που όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά στηρίζουν τα δισεκατομμύρια των κερδών των ομίλων. Αυτά άλλωστε τα χαρακτήρισε «θεμιτά» και επανέλαβε τις γνωστές διαβεβαιώσεις της για «αποφασιστική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας» και εντατικοποίηση των ελέγχων, που δεν έχουν καμία αξία.



Στην ουσία έδωσε «πράσινο φως» για το ράλι ακρίβειας στα καύσιμα, διατηρώντας την υπέρογκη και άδικη φορολογία σε αυτά, με την τιμή τους να ανεβαίνει διεθνώς και νομιμοποίησε την ακρίβεια στα supermarkets και άλλους κλάδους στο ύψος της θηριώδους κερδοφορίας τους για το 2025.



Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην ενέργεια, να μπει πλαφόν στις τιμές και όχι στα «περιθώρια κέρδους». Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Μέτρα που μπορεί και πρέπει να επιβάλλουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα με τον μαζικό κι αποφασιστικό αγώνα τους απαιτώντας την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο και να μην πληρώσουν τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής.