Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 32382, σειρά η 4η και στοιχείο το Ε.

Η Allwyn έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί ενώ από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε χρηματοδότηση του μεγάλου λαχνού.

Ο αριθμός 32382 στην 4η σειρά με το στοιχείο Ε κερδίζει από 394,100 ευρώ, ενώ στην ίδια σειρά ο λαχνός με στοιχεία Α - Δ κερδίζουν από 98,400 ευρώ. Ο ίδια αριθμός στην 3η και 5η σειρά στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 49.000 ευρώ ενώ από 15.000 κερδίζουν όλες οι σειρές εκτός 3ης, 4ης και 5ης και στοιχεία Α-Ε.

Επίσης 5.000 ευρώ κερδίζει ο αριθμός 72279 ενώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 8195, 24322, 27106, 43074, 48252, 55139, 59356, 62505 και 79426

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα κερδών ΕΔΩ.