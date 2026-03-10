Το νέο φωτογραφικό άλμπουμ της Ιωάννας Τούνη από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία.

Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία μοιράστηκε το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου, η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer, τον προηγούμενο μήνα είχε ταξιδέψει εκεί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ως δώρο για την επέτειο της σχέσης τους και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμπειρία τους στην έρημο.

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια φαίνεται να δέχτηκε αρκετά σχόλια σε σχέση με την συγκεκριμένη απόδραση και η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της τρόπο.

Συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες της, απεικονίζεται η ίδια μέσα σε αερόστατο, ψηλά στον ουρανό και στη λεζάντα της γράφει χαρακτηριστικά: «Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο λιγότερο ακούγονται οι ξένες φωνές».

{https://www.instagram.com/p/DVtjhS4iLlo/?hl=el&img_index=1}